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Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении Смолова

вчера, 18:32

Форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», привлек внимание турецких топ-клубов.

Как сообщается, главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть российского нападающего в своей команде. Турецкий специалист считает, что Смолов станет идеальным партнером по линии атаки для Бурака Йилмаза.

Кроме того, «Галатасарай» и «Фенербахче» также проявляют интерес к 30-летнему нападающему сборной России. Оба клуба хотят понять, желает ли Смолов переехать в Турцию, а также узнать примерную стоимость футболиста.

Напомним, что ранее «Сельта» планировала продлить аренду Смолова до конца сезона.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:48
Федя на расхват
Сп62
Сп62
вчера в 22:07
Торг ведётся, как за Месси или Роналдо.
Антибиотик
Антибиотик
вчера в 22:06
Нужно срочно сплавлять футболера.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:30
Неужели этот лодырь и днарь ещё кому-то интересен, как футболист?
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:23
Болотосарай?
112910415
112910415
вчера в 20:37
туда и дорога
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:21
Тоже вариант
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:19
При хорошем предложении длительного контракта, мне кажется это хороший вариант для Феди.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:10
топ-игрок только в топ-клубы, никак иначе!
Sargent
Sargent
вчера в 19:51
Это самое для него место.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:38
судя по его фотке в инсте,девки его не интересуют...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
Если хорошо заплатят чтобы не пойти.
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 19:07
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Нет дураков у тех испанцев.Выжмут за годик и отправится Федок поднимать степи в Казахстан.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:53
    Хорошо бы его продать.
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 18:53
    Не нужен нам берег турецкий!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 18:51
    не стоит ему этого делать))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:48
    Подождём посмотрим может быть испанцы захотят выкупить Федю.
    Mekail
    Mekail
    вчера в 18:46
    Продать пока хотят купить
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:46
    В Турции сейчас хорошо - пляжи, девки, бары - рестораны ...
    Все как Федя любит !
    particular
    particular
    вчера в 18:44
    Необоснованный интерес с искусственным подогревом..:))
    valt134
    valt134
    вчера в 18:39
    Федя «нарасхват»...
    beefs
    beefs
    вчера в 18:37
    вот там ему и место...
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