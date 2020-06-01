Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении Смолова

Форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», привлек внимание турецких топ-клубов.
Как сообщается, главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть российского нападающего в своей команде. Турецкий специалист считает, что Смолов станет идеальным партнером по линии атаки для Бурака Йилмаза.
Кроме того, «Галатасарай» и «Фенербахче» также проявляют интерес к 30-летнему нападающему сборной России. Оба клуба хотят понять, желает ли Смолов переехать в Турцию, а также узнать примерную стоимость футболиста.
Напомним, что ранее «Сельта» планировала продлить аренду Смолова до конца сезона.
Все как Федя любит !
Все как Федя любит !