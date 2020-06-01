Кай, поджигай! Тимо, выбирай! Роналду... ты куда?

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01 июня 2020, 15:20

«Соккер.ру» собрал в кучу наиболее интригующие трансферные сюжеты.

А вас, Икарди, мы попросим остаться в Париже!

Аргентинский форвард проводил сезон 2019/20 в ПСЖ на правах аренды из «Интера», куда он теперь точно не вернется: парижане приняли решение выкупить права на Икарди, Мауро заключил контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2024 года. Сумма трансфера составила 50 млн евро, еще 10 млн «Интер» может получить от ПСЖ в качестве бонусов. Эта сделка — первый крупный трансфер лета-2020, хотя трансферное окно еще официально не открыто. Есть все-таки порох в пороховницах и деньги в бумажниках у футбольных клубов! Не всех прибил кризис.

Роналду, ты хорошо подумал?

Стало известно, что Месси не собирается уходить из «Барселоны» этим летом, хотя в контракте аргентинца есть пункт, позволяющий без проблем уйти из родного клуба накануне любого сезона. А вот непоседливый Роналду как будто наигрался в «Ювентусе» и собирается помахать Турину ручкой. Мы еще в апреле обсуждали продолжение сотрудничества Криштиану и «Юве» — там все 50 на 50, но нужно четко понимать: если такой футболист, как Роналду, решает уйти, то его не удержать ничем. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Ближайшее будущее Криштиану — один из главных трансферных сюжетов лета.

«Барселона» поймает Лаутаро за хвост?

А это пока вообще тянет на главную сагу 2020 года. Мартинес хочет в «Барселону», «Барселона» хочет Мартинеса, но при этом не хочет платить отступные (111 миллионов евро), а рассчитывает продавить в переговорах с «Интером» программу по обмену футболистами. «Нерадзурри» пока не ведутся и отвечают в стиле незабвенного монтера Мечникова: утром — деньги, вечером — Лаутаро или вечером — деньги, утром — Лаутаро. Другие условия измученная черно-синяя душа не принимает. Устоят ли на своем до последнего?

Джейдон Санчо: Лондон, Манчестер или остаться в Дортмунде?

Легендарная «семерка», под которой в МЮ играли Бест, Бекхэм и Роналду, ждет Санчо, но сделка с «Боруссией» по определению не может быть простой, ведь борьба идет за рекордсмена Бундеслиги и одного из самых талантливых футболистов в мире. Строптивый Джейдон понимает, что рано или поздно окажется в АПЛ , но не похоже, чтобы он спешил менять Дортмунд на Лондон или Манчестер. Стоящие в очереди за Санчо «Челси» и «Манчестер Юнайтед» должны выполнить требования дортмундской «Боруссии» и завлечь Джейдона интересным спортивным проектом. Если этого не произойдет, для Санчо не станет проблемой провести еще сезон в «Боруссии».

Какой клуб АПЛ выберет Тимо Вернер?

В отличие от англичанина Санчо, который на родину не рвется, немец Вернер готов рвануть в АПЛ хоть вчера, причем Тимо готов присоединиться к любому топ-клубу, обещающему сделать на него ставку. Конечно, «Ливерпуль» и работа с Клоппом выглядят наиболее заманчиво, говорят, Тимо лично общался с Юргеном и пообещал при прочих равных выбрать «Энфилд», однако Вернер не говорит категоричного «Нет!» «Манчестер Юнайтед» или «Челси», куда его подтягивает партнер по сборной Германии Рюдигер. Вроде бы Тимо, но вообще-то он, как Герасим, который на все согласен, лишь бы дали поиграть в АПЛ .

Лерой Сане все-таки переедет в Мюнхен?

«Бавария» с прошлого лета грезит Лероем Сане, но тяжелая травма вингера отложила его переезд из Манчестера в Мюнхен. Но грядет новый раунд! Хотя, учитывая риторику официальных лиц мюнхенского клуба, складывается ощущение, что уже все решено, и трансфер Сане неизбежен. Президент «Баварии» Герберт Хайнер уже рассказывает, как будет переобувать Лероя из Nike в Adidas, а руливший «Баварией» 40 лет и до сих пор имеющий большой вес в клубе Ули Хенесс уже включает Сане в «команду будущего»:

С Киммихом, Зюле, Алабой, Алькантарой и Сане у нас будет молодая, жизнеспособная команда. Я думаю, если всё пройдет хорошо, то в «Баварии» начнется новая эра.

Кто вытащит Кая Хаверца из «Байера»?

Впрочем, не все в таком восторге от Сане. К примеру, бывший защитник «Баварии» Вилли Саньоль считает, что Лерой не подходит суперклубу из-за своего характера, а вот Кай Хаверц — идеальный кандидат, по мнению француза. И так ясно, что Кай слишком хорош для «Байера», но за него просят 100 миллионов евро — по нынешним временам это жирно даже для мадридского «Реала». Наверное, «Бавария» могла бы себе позволить, но вместо Сане, а не вместе с Лероем, так что остаются только клубы АПЛ : МЮ , «Челси» и «Арсенал». Все идет к тому, что МЮ и «Челси» поделят Санчо и Хаверца, а «Арсенал» будет подсматривать. Ох уж этот неистребимый трансферный вуайеризм «канониров»!

Артур, Пьянич, Фабиан Руис… Какого черта, «Барселона»?

Трудно понять отношение «Барселоны» к талантливому бразильцу Артуру, от которого каталонцы избавляются так активно, будто это какой-то позорный неликвид. Артура пытались выменять на Миралема Пьянича, но Мело отказался переезжать в Италию. От планов по продаже Артура «Барса» не отказывается, а заменить полузащитника может Фабиан Руис из «Наполи». Точно стоит такой огород городить? Чертовщина какая-то…

Кто приютит Филиппе Коутиньо?