«Марсель» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Ньянга

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вчера, 16:29

Нападающий «Ренна» хочет покинуть клуб.

«Марсель» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании сенегальца. Лондонцы уже контактировали с окружением 25-летнего форварда, но не гарантируют большой игровой практики, поэтому они считаются аутсайдерами в гонке за игроком. Главный тренер «Марселя» заинтересован в работе с Ньянгом и уже лично общался с футболистом. Отмечается, что жена Ньянга родом из Марселя. Кроме того, сенегалец решил купить там виллу.

Ранее стало известно, что «Марсель» близок к подписанию полузащитника «Интера» Жоау Мариу, который выступает за «Локомотив» на правах аренды.