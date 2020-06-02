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«Интер» нашёл замену Лаутаро в лондонском «Арсенале»

сегодня, 08:33

«Интер» определил свою замену нападающему Лаутаро Мартинесу, который, по информации СМИ, перейдет в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб будет нацелен на нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.

Также «нерадзурри» рассматривали возможность подписания Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Тимо Вернера («Лейпциг»), но остановились на Ляказетте в качестве своей основной цели.

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Artuom
Artuom ответ milanetto9 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Это лучший из этих вариантов замены по позиции. Ляказет, как и Лаутаро, хорошо играет в оттяжке, форвардом второй волны. При такой покупке ничего не нужно будет менять в тактике.

А Кавани и Вернер это ярко выраженные ЦН... Интеру пришлось бы менять тактику и играть с двумя ЦН(в пару к Лукаку). Практика многих лет показывает что такая тактика хуже чем пара ЦН+форвард второй волны.

Плюс Кавани вообще глупо рассматривать, он старик уже начавший деградировать... это будет ставка лишь на год-два. Нужно брать более молодых футболистов.
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:20
это самый слабый игрок из перечисленных
ДСА
ДСА
сегодня в 09:16
Ищут по принципу: лишь бы имя известное было
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:46
Ещё года 2-3 попылит))))?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:44
не там он ищет )))
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