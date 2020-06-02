«Интер» нашёл замену Лаутаро в лондонском «Арсенале»

«Интер» определил свою замену нападающему Лаутаро Мартинесу, который, по информации СМИ, перейдет в «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб будет нацелен на нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.
Также «нерадзурри» рассматривали возможность подписания Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Тимо Вернера («Лейпциг»), но остановились на Ляказетте в качестве своей основной цели.
А Кавани и Вернер это ярко выраженные ЦН... Интеру пришлось бы менять тактику и играть с двумя ЦН(в пару к Лукаку). Практика многих лет показывает что такая тактика хуже чем пара ЦН+форвард второй волны.
Плюс Кавани вообще глупо рассматривать, он старик уже начавший деградировать... это будет ставка лишь на год-два. Нужно брать более молодых футболистов.
А Кавани и Вернер это ярко выраженные ЦН... Интеру пришлось бы менять тактику и играть с двумя ЦН(в пару к Лукаку). Практика многих лет показывает что такая тактика хуже чем пара ЦН+форвард второй волны.
Плюс Кавани вообще глупо рассматривать, он старик уже начавший деградировать... это будет ставка лишь на год-два. Нужно брать более молодых футболистов.