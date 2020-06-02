ЦСКА примет «Зенит» 20 июня. Опубликован календарь оставшихся туров РПЛ

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание оставшихся восьми туров.
23-й тур
19 июня 18:00 — «Крылья Советов» – «Ахмат».
19 июня 20:00 — «Сочи» – «Ростов».
20 июня 14:00 — «Урал» – «Рубин».
20 июня 16:30 — «Арсенал» – «Спартак».
20 июня 19:00 — ЦСКА – «Зенит».
21 июня 15:00 — «Уфа» – «Тамбов».
21 июня 17:30 — «Локомотив» – «Оренбург».
21 июня 20:00 — «Краснодар» – «Динамо».
Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня.
24-й тур
26 июня 18:00 — «Ахмат» – «Сочи».
26 июня 20:30 — «Зенит» – «Крылья Советов».
27 июня 14:00 — «Оренбург» – «Краснодар».
27 июня 16:30 — «Спартак» – «Уфа».
27 июня 17:30 — «Рубин» – «Локомотив».
27 июня 19:00 — «Динамо» – ЦСКА.
27 июня 20:00 — «Ростов» – «Арсенал».
28 июня 16:30 — «Урал» – «Тамбов».
25-й тур
30 июня 18:00 — «Локомотив» – «Крылья Советов».
30 июня 20:30 — ЦСКА – «Спартак».
1 июля 15:00 — «Оренбург» – «Урал».
1 июля 15:00 — «Уфа» – «Рубин».
1 июля 17:30 — «Тамбов» – «Зенит».
1 июля 17:30 — «Арсенал» – «Ахмат».
1 июля 20:00 — «Ростов» – «Краснодар».
1 июля 20:00 — «Сочи» – «Динамо».
26-й тур
4 июля 16:30 — «Динамо» – «Арсенал».
4 июля 18:30 — «Крылья Советов» – «Ростов».
4 июля 18:30 — «Спартак» – «Тамбов».
4 июля 20:30 — «Ахмат» – ЦСКА.
4 июля 20:30 — «Локомотив» – «Сочи».
5 июля 16:30 — «Уфа» – «Урал».
5 июля 18:30 — «Рубин» – «Оренбург».
5 июля 20:30 — «Краснодар» – «Зенит».
27-й тур
7 июля 18:30 — «Тамбов» – «Ахмат».
7 июля 20:30 — «Арсенал» – «Крылья Советов».
8 июля 16:00 — «Оренбург» – ЦСКА.
8 июля 18:00 — «Зенит» – «Сочи».
8 июля 20:30 — «Ростов» – «Уфа».
8 июля 20:30 — «Спартак» – «Локомотив».
9 июля 17:00 — «Урал» – «Динамо».
9 июля 20:30 — «Рубин» – «Краснодар».
28-й тур
11 июля 16:00 — «Арсенал» – «Тамбов».
11 июля 18:30 — «Ахмат» – «Зенит».
11 июля 20:30 — «Сочи» – «Спартак».
12 июля 14:00 — «Оренбург» – «Ростов».
12 июля16:30 — «Локомотив» – «Уфа».
12 июля 18:30 — «Динамо» – «Крылья Советов».
12 июля 18:30 — ЦСКА – «Рубин».
12 июля 20:30 — «Краснодар» – «Урал».
29-й тур
15 июля 16:00 — «Урал» – «Арсенал».
15 июля 16:00 — «Крылья Советов» – «Краснодар».
15 июля 18:00 — «Рубин» – «Ростов».
15 июля 18:00 — «Спартак» – «Ахмат».
15 июля 20:30 — «Локомотив» – ЦСКА.
15 июля 20:30 — «Зенит» – «Оренбург».
16 июля 18:00 — «Уфа» – «Динамо».
16 июля 20:30 — «Тамбов» – «Сочи».
Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля.
30-й тур
22 июля 19:00 — «Ростов» – «Зенит».
22 июля 19:00 — «Краснодар» – «Ахмат».
22 июля 19:00 — ЦСКА – «Тамбов».
22 июля 19:00 — «Динамо» – «Оренбург».
22 июля 19:00 — «Рубин» – «Спартак».
22 июля 19:00 — «Крылья Советов» – «Сочи».
22 июля 19:00 — «Уфа» – «Арсенал».
22 июля 19:00 — «Урал» – «Локомотив».
Финал Кубка России: 25 июля.
Спасибо за привет от великалепный
И не говори гоп пока не перепрыгнул!
Спасибо за привет от великалепный
И не говори гоп пока не перепрыгнул!
Не забудьте взять с собой ручного Вилкова.)))
Не забудьте взять с собой ручного Вилкова.)))
Удачи ЦСКА в оставшихся играх.
Удачи ЦСКА в оставшихся играх.
После ваших многолетних опусов о ЦСКА, о Гинере, Акинфееве вам стОит просто обходить армейский клуб стороной.
Это лицемерие и подлость.
После ваших многолетних опусов о ЦСКА, о Гинере, Акинфееве вам стОит просто обходить армейский клуб стороной.
Это лицемерие и подлость.