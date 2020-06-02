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ЦСКА примет «Зенит» 20 июня. Опубликован календарь оставшихся туров РПЛ

вчера, 17:09

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание оставшихся восьми туров. 

23-й тур

19 июня 18:00 — «Крылья Советов» – «Ахмат».
19 июня 20:00 — «Сочи» – «Ростов».
20 июня 14:00 — «Урал» – «Рубин».
20 июня 16:30 — «Арсенал» – «Спартак».
20 июня 19:00 — ЦСКА – «Зенит».
21 июня 15:00 — «Уфа» – «Тамбов».
21 июня 17:30 — «Локомотив» – «Оренбург».
21 июня 20:00 — «Краснодар» – «Динамо».

Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня.

24-й тур

26 июня 18:00 — «Ахмат» – «Сочи».
26 июня 20:30 — «Зенит» – «Крылья Советов».
27 июня 14:00 — «Оренбург» – «Краснодар».
27 июня 16:30 — «Спартак» – «Уфа».
27 июня 17:30 — «Рубин» – «Локомотив».
27 июня 19:00 — «Динамо» – ЦСКА.
27 июня 20:00 — «Ростов» – «Арсенал».
28 июня 16:30 — «Урал» – «Тамбов».

25-й тур

30 июня 18:00 — «Локомотив» – «Крылья Советов».
30 июня 20:30 — ЦСКА – «Спартак».
1 июля 15:00 — «Оренбург» – «Урал».
1 июля 15:00 — «Уфа» – «Рубин».
1 июля 17:30 — «Тамбов» – «Зенит».
1 июля 17:30 — «Арсенал» – «Ахмат».
1 июля 20:00 — «Ростов» – «Краснодар».
1 июля 20:00 — «Сочи» – «Динамо».

26-й тур

4 июля 16:30 — «Динамо» – «Арсенал».
4 июля 18:30 — «Крылья Советов» – «Ростов».
4 июля 18:30 — «Спартак» – «Тамбов».
4 июля 20:30 — «Ахмат» – ЦСКА.
4 июля 20:30 — «Локомотив» – «Сочи».
5 июля 16:30 — «Уфа» – «Урал».
5 июля 18:30 — «Рубин» – «Оренбург».
5 июля 20:30 — «Краснодар» – «Зенит».

27-й тур

7 июля 18:30 — «Тамбов» – «Ахмат».
7 июля 20:30 — «Арсенал» – «Крылья Советов».
8 июля 16:00 — «Оренбург» – ЦСКА.
8 июля 18:00 — «Зенит» – «Сочи».
8 июля 20:30 — «Ростов» – «Уфа».
8 июля 20:30 — «Спартак» – «Локомотив».
9 июля 17:00 — «Урал» – «Динамо».
9 июля 20:30 — «Рубин» – «Краснодар».

28-й тур

11 июля 16:00 — «Арсенал» – «Тамбов».
11 июля 18:30 — «Ахмат» – «Зенит».
11 июля 20:30 — «Сочи» – «Спартак».
12 июля 14:00 — «Оренбург» – «Ростов».
12 июля16:30 — «Локомотив» – «Уфа».
12 июля 18:30 — «Динамо» – «Крылья Советов».
12 июля 18:30 — ЦСКА – «Рубин».
12 июля 20:30 — «Краснодар» – «Урал».

29-й тур

15 июля 16:00 — «Урал» – «Арсенал».
15 июля 16:00 — «Крылья Советов» – «Краснодар».
15 июля 18:00 — «Рубин» – «Ростов».
15 июля 18:00 — «Спартак» – «Ахмат».
15 июля 20:30 — «Локомотив» – ЦСКА.
15 июля 20:30 — «Зенит» – «Оренбург».
16 июля 18:00 — «Уфа» – «Динамо».
16 июля 20:30 — «Тамбов» – «Сочи».

Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля.

30-й тур


22 июля 19:00 — «Ростов» – «Зенит».
22 июля 19:00 — «Краснодар» – «Ахмат».
22 июля 19:00 — ЦСКА – «Тамбов».
22 июля 19:00 — «Динамо» – «Оренбург».
22 июля 19:00 — «Рубин» – «Спартак».
22 июля 19:00 — «Крылья Советов» – «Сочи».
22 июля 19:00 — «Уфа» – «Арсенал».
22 июля 19:00 — «Урал» – «Локомотив».

Финал Кубка России: 25 июля.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
    viv
    viv ответ Absinthe2 (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Твоему Ростову не привыкать принимать 6 мячей от ЦСКА...... и 6 мячей от Зенита.....
    oFANATo
    oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
    вчера в 22:34, ред.
      Absinthe2
      Absinthe2
      вчера в 22:04
      Цска не привыкать принимать:)
      Nekit92
      Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 21:55
      Запасайтесь вазелином великалепный))
      Red blu
      Red blu
      вчера в 21:46
      Скоро начнем. Удачи и побед красно-синим.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:34, ред.
      Ждём 20-го в гости бомжей

      Не забудьте взять с собой ручного Вилкова.)))
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Против_всех (раскрыть)
      вчера в 20:34
      От "соловья" многое будет зависеть.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Asmoloff (раскрыть)
      вчера в 20:32
      Со свистом??? Что опять Вилков спасать вас будет???
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 20:23
      Ну когда же
      andrefino13
      andrefino13
      вчера в 20:22
      ЦСКА надо дёрнуть чемпионов, тем более без зрителей в товарняках команда умеет играть... Надо цепляться за Лигу чемпионов, хотя Ростов не подарок в борьбе за третье место... Краснодар второй по любому, Локомотив в этом году досрочно снялся....
      спартак 1987
      спартак 1987
      вчера в 19:51
      У нас руководители в рфс и рпл могут заранее хоть раз что-то сделать и объявить? разрешается ли приезд болельщиков гостей? какая их квота? кто зайдёт на первую игру по абонементу, а кто на вторую домашнюю встречу? дождутся как обычно бардака, 3000 коней пропустят на стадион, а остальные 4000 обнявшись будут болеть на улице...больше у цска увы болельщиков нет🤣
      Nekit92
      Nekit92
      вчера в 19:50
      Тут великалепный про кабинет еще не втирал? Охота почитать как газпроект решит судьбу матча в кабинете))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 18:40
      Из 3-х тысяч допущенных на арену будет квота для болельщиков гостей ?????
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 18:37
      Вот и славненько !
      Удачи ЦСКА в оставшихся играх.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:31
      Кто нибудь понял где состоятся полуфиналы Кубка ????
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 18:25
      Зенит станет чемпионом. А за места со 2 по 20 будет борьба
      Против_всех
      Против_всех
      вчера в 18:17
      Печкины против газировки)
      Против_всех
      Против_всех
      вчера в 18:14
      Все помнят предыдущий матч. И "домашние заготовки" Дюкова, и бенефис Вилкова, Как будет на этот раз - посмотрим
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri ответ Bordend (раскрыть)
      вчера в 18:08
      Заскринил этот комментарий.
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri
      вчера в 18:07
      Удачи всем нам 🔵🔴 Только победы!!!!🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
      вчера в 18:06
      Представителей тарасовки тут никто о посредничестве не просил.

      После ваших многолетних опусов о ЦСКА, о Гинере, Акинфееве вам стОит просто обходить армейский клуб стороной.
      Это лицемерие и подлость.
      holms918
      holms918
      вчера в 18:02
      Немного осталось ждать.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 18:01
      Ну что же, ждем) И да, удачи и победы с 23 по 30 тур всем соперникам Спартака - слабака!
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 17:57
      цска примет и оформит зенит...
      Газпром Арена
      Газпром Арена
      вчера в 17:39
      Удачи Зениту и красивой победы от всей страны!
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Bordend (раскрыть)
      вчера в 17:38
      а для лиона бенфики лейпцига,циганей 15 летних,андерлехта,вардвра,дандолка зенит не соперник
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 17:20
      посмотрим как будет)) мяч круглый))
      Bordend
      Bordend
      вчера в 17:14
      цска давно не соперник для Зенита.
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 17:13
      Удачи армейцам!
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