Маркизио: «Я выбрал „Зенит“, чтобы не идти к конкурентам „Ювентуса“»

Экс-полузащитник «Зенита» рассказал, почему решил продолжить карьеру в петербургском клубе, когда покинул «Ювентус».

Перешёл в «Зенит», потому что он не из Серии А? Это было главной причиной. Не только из-за того, что мне дали «Ювентус» и его болельщики, но и из-за того, что я сам пережил за годы в этом клубе.

Ещё могу добавить, что всегда хотел получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей моей семьи.

У жены больше не было друзей, ведь она не говорит по-русски. В команде я разговаривал на английском языке и немного по-испански, так как там было много аргентинцев. На поле же всё обстоит проще. Там за тебя говорят твои ноги и голова.