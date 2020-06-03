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Маркизио: «Я выбрал „Зенит“, чтобы не идти к конкурентам „Ювентуса“»

сегодня, 01:26

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему решил продолжить карьеру в петербургском клубе, когда покинул «Ювентус».

Перешёл в «Зенит», потому что он не из Серии А? Это было главной причиной. Не только из-за того, что мне дали «Ювентус» и его болельщики, но и из-за того, что я сам пережил за годы в этом клубе. 

Ещё могу добавить, что всегда хотел получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей моей семьи.

У жены больше не было друзей, ведь она не говорит по-русски. В команде я разговаривал на английском языке и немного по-испански, так как там было много аргентинцев. На поле же всё обстоит проще. Там за тебя говорят твои ноги и голова.

Ранее Маркизио признался, что был бы рад возглавить «Ювентус».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:40
Что-то не очень убедительно)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:31
Не, чел, ты выбрал Зенит, чтобы получить огромные деньги, нихера не делать и развести нас на бабло.
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