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Таре: «В прошлом году я отказал „Милану“»

вчера, 20:34

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил, что в прошлом году вел переговоры с «Миланом»:

Многие знают, что я в прошлом году контактировал с «Миланом». Никогда не скрывал, что я в детстве болел за «Милан». Я был влюблен в команду Арриго Сакки, Марко ван Бастена, Франка Райкарда и Руда Гуллита.

Однако я выбрал «Лацио», потому что этот клуб занимает особенное положение в моем сердце. Чувствую «Лацио» внутри себя. Можно сказать, что связь с этим клубом выходит за рамки профессиональной деятельности.

Ранее Таре опроверг слухи о возможном переходе нападающего Чиро Иммобиле в «Наполи». 

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Все комментарии
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
сегодня в 00:46
И что?
Youngberg
Youngberg
вчера в 21:34
главное, чтобы не жалел в будущем
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:39
а в этом откажи барселоне)))
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