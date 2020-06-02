Таре: «В прошлом году я отказал „Милану“»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил, что в прошлом году вел переговоры с «Миланом»:

Многие знают, что я в прошлом году контактировал с «Миланом». Никогда не скрывал, что я в детстве болел за «Милан». Я был влюблен в команду Арриго Сакки, Марко ван Бастена, Франка Райкарда и Руда Гуллита.

Однако я выбрал «Лацио», потому что этот клуб занимает особенное положение в моем сердце. Чувствую «Лацио» внутри себя. Можно сказать, что связь с этим клубом выходит за рамки профессиональной деятельности.