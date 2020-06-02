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Консейсау: «Матчи без зрителей — как есть салат без заправки»

вчера, 21:22

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением о проведении матчей без болельщиков:

Футбол без зрителей — это совершенно другая игра. Это можно сравнить с приготовлением хорошего салата, но без заправки. Есть салат без масла, уксуса и соли не означает то же самое.

Нам необходимо будет выходить на поле, будто перед нами переполненные трибуны. Все будет по-другому. Будет отсутстовать стимул, который придает футболистам мотивации. Даже свиста с трибун не будет! Придется соблюдать рекомендации, учитывая ситуация. Нужно смотреть на вещи так, как они есть.

Напомним, что чемпионат Португалии возобновится 3 июня. «Порту» в первом туре после возобновления сезона сыграет в гостях с «Фамаликау». 

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Все комментарии
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 00:32
и то верно.
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:37
на безрыбье и рак рыба, где-то так)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:24
ну не совсем)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:24
Иногда надо такой салат есть
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