Консейсау: «Матчи без зрителей — как есть салат без заправки»

Главный тренер «Порту» поделился мнением о проведении матчей без болельщиков:

Футбол без зрителей — это совершенно другая игра. Это можно сравнить с приготовлением хорошего салата, но без заправки. Есть салат без масла, уксуса и соли не означает то же самое.

Нам необходимо будет выходить на поле, будто перед нами переполненные трибуны. Все будет по-другому. Будет отсутстовать стимул, который придает футболистам мотивации. Даже свиста с трибун не будет! Придется соблюдать рекомендации, учитывая ситуация. Нужно смотреть на вещи так, как они есть.