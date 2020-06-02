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Таре: «„Лацио“ рассмотрит предложения по Милинковичу-Савичу»

вчера, 20:52

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Милинковича-Савича:

Сейчас «Лацио» не нужно продавать. Пандемия многое изменит на рынке. Необходимо очень четко ориентироваться в планировании настоящего и будущего. Он вырос в «Лацио» за эти годы, поэтому связь между ним и клубом никогда не умрет. Каждая ситуация будет оценена на благо всех сторон.

Мы примем во внимание предложение, если оно порадует и клуб, и футболиста. Если его не будет, то мы будем рады, что он останется.

Ранее стало известно, что ПСЖ намерен приобрести Милинковича-Савича.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:38
Зачем он им нужен?
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:39
интервью ни о чём(
w8hvuav97qxx
w8hvuav97qxx
вчера в 20:55
Смотря сколько предложат.
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