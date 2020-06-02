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Клопп — о матчах на нейтральных полях: «Готов играть где угодно»

вчера, 18:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о проведении оставшихся матчей АПЛ в текущем сезоне на нейтральных стадионах:

У нас не будет помощи от болельщиков, но ее не будет и у других. Все будут в одинаковом положении, поэтому не слишком беспокоюсь об этом.

Мы постарались смоделировать эту ситуацию, тренируясь на стадионе и привыкая к отсутствию публики. Если посмотреть на Бундеслигу, то там мало домашних побед. Есть альтернатива, которая заключается в том, чтобы не играть вообще. Однако я готов играть где угодно. Мне все равно.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпулю» необходимо продолжать усердно работать.

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
вчера в 20:33
Молодец , хорошо сказал.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:23
Хорошие слова
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:40
отлично говоришь!! правильно считаешь!!!
Cleny
Cleny
вчера в 18:16
Хорошо сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:15
Хороший ответ специалиста
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