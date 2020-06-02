Клопп — о матчах на нейтральных полях: «Готов играть где угодно»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о проведении оставшихся матчей АПЛ в текущем сезоне на нейтральных стадионах:

У нас не будет помощи от болельщиков, но ее не будет и у других. Все будут в одинаковом положении, поэтому не слишком беспокоюсь об этом.

Мы постарались смоделировать эту ситуацию, тренируясь на стадионе и привыкая к отсутствию публики. Если посмотреть на Бундеслигу, то там мало домашних побед. Есть альтернатива, которая заключается в том, чтобы не играть вообще. Однако я готов играть где угодно. Мне все равно.