Йедлин: «Мы не требуем, чтобы жизни черных были важнее жизней белых»

Американский защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин поделился мнением о погромах в США, которые начались после смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции:
Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мне написал мой дедушка. Он рад, что я сейчас не живу в США, иначе переживал бы за мою жизнь. У меня из головы несколько дней не выходило сообщение дедушки. Он родился в 1946 году и прошел через движение «За гражданские права». Он пережил несколько ужасных расистских случаев в истории США. Теперь, спустя 70 лет, он уже боится за жизнь своего чернокожего внука, хотя тот представляет США, когда играет за сборную или в Англии.
Помню, что в начальных классах я должен был произнести клятву верности. Она заканчивается следующими словами: «... со свободой и справедливостью для всех». Каждый житель Америки должен спросить, если ли «свобода и справедливость для всех». Если они ответят «да», то у них существуют проблемы.
Мы не требуем, чтобы жизни черных имели большее значение, чем жизни белых. Мы просим, чтобы нас считали равными друг другу, а не как три пятых полноценного человека.
Сочувствую Джорджу Флойду, его семье и всем многочисленным жертвам, которые погибли от жестокости полиции.
Ранее игроки «Челси» почтили память Джорджа Флойда.
1) 1998 – попытка кражи;
2) 2002 – незаконное посягательство на собственность;
3) 2002 – хранение наркотиков – 30 дней ареста;
4) 2002 – хранение наркотиков – 8 месяцев в тюрьме;
5) 2005 – хранение наркотиков – 10 месяцев в тюрьме;
6) 2007 – попытка вооруженного ограбления с группой лиц по предварительному сговору: он ворвался к женщине в дом, направил на нее пистолет, вынес драгоценности и телефон. Осуждён в 2009 году на 5 лет лишения свободы.
да, действительно. он заслуживает сочувствия
1) 1998 – попытка кражи;
2) 2002 – незаконное посягательство на собственность;
3) 2002 – хранение наркотиков – 30 дней ареста;
4) 2002 – хранение наркотиков – 8 месяцев в тюрьме;
5) 2005 – хранение наркотиков – 10 месяцев в тюрьме;
6) 2007 – попытка вооруженного ограбления с группой лиц по предварительному сговору: он ворвался к женщине в дом, направил на нее пистолет, вынес драгоценности и телефон. Осуждён в 2009 году на 5 лет лишения свободы.
да, действительно. он заслуживает сочувствия