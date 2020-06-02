Йедлин: «Мы не требуем, чтобы жизни черных были важнее жизней белых»

Американский защитник «Ньюкасла» поделился мнением о погромах в США , которые начались после смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции:

Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мне написал мой дедушка. Он рад, что я сейчас не живу в США , иначе переживал бы за мою жизнь. У меня из головы несколько дней не выходило сообщение дедушки. Он родился в 1946 году и прошел через движение «За гражданские права». Он пережил несколько ужасных расистских случаев в истории США . Теперь, спустя 70 лет, он уже боится за жизнь своего чернокожего внука, хотя тот представляет США , когда играет за сборную или в Англии.

Помню, что в начальных классах я должен был произнести клятву верности. Она заканчивается следующими словами: «... со свободой и справедливостью для всех». Каждый житель Америки должен спросить, если ли «свобода и справедливость для всех». Если они ответят «да», то у них существуют проблемы.

Мы не требуем, чтобы жизни черных имели большее значение, чем жизни белых. Мы просим, чтобы нас считали равными друг другу, а не как три пятых полноценного человека.

Сочувствую Джорджу Флойду, его семье и всем многочисленным жертвам, которые погибли от жестокости полиции.