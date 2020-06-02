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Йедлин: «Мы не требуем, чтобы жизни черных были важнее жизней белых»

вчера, 21:09

Американский защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин поделился мнением о погромах в США, которые начались после смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции:

Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мне написал мой дедушка. Он рад, что я сейчас не живу в США, иначе переживал бы за мою жизнь. У меня из головы несколько дней не выходило сообщение дедушки. Он родился в 1946 году и прошел через движение «За гражданские права». Он пережил несколько ужасных расистских случаев в истории США. Теперь, спустя 70 лет, он уже боится за жизнь своего чернокожего внука, хотя тот представляет США, когда играет за сборную или в Англии.

Помню, что в начальных классах я должен был произнести клятву верности. Она заканчивается следующими словами: «... со свободой и справедливостью для всех». Каждый житель Америки должен спросить, если ли «свобода и справедливость для всех». Если они ответят «да», то у них существуют проблемы.

Мы не требуем, чтобы жизни черных имели большее значение, чем жизни белых. Мы просим, чтобы нас считали равными друг другу, а не как три пятых полноценного человека.

Сочувствую Джорджу Флойду, его семье и всем многочисленным жертвам, которые погибли от жестокости полиции.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:36
Сейчас в Европе посмотрят и всех негров отправят на Украину, как члену ассоциации с ЕС.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:34
Дурдом полный.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 22:54
Есть показательные кадры из Миннеаполиса: собратья жертвы вместо протестов пытаются взломать банкомат. Пусть дед этого Йедлина расскажет какой процент преступлений в США совершают чернокожие и ответит почему так происходит. Это перегиб со стороны копов, однозначно, но вопрос требует, как говорится, изучения.
Footbolista
Footbolista ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
По этой инфе застрелить его должны были еще в 2007...
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:27
Интересно, сколько белых дедушек в США переживают за своих внуков?)...
dino-hsv
dino-hsv ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:47
да я не хочу оправдывать полицейского. предположим, что он специально это сделал и испытал удовольствие. наказать, упрятать далеко и надолго (только через честный суд, конечно же). это вопрос действий полиции. а вот сочувствие к этой "ячейке общества", которая оказалась жертвой...
Q-J-G
Q-J-G ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 21:42
Да по факту, с такими по-другому нельзя... Ничего кроме силы они не понимают... В данном, конкретном случае, полицейский переусердствовал. Но очевидно, что знал, с кем имеет дело, поэтому-переусердствовал.
dino-hsv
dino-hsv ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 21:35
никто и не говорит о том, что полицейский поступил правильно. но сочувствовать человеку, который плевать хотел на других людей...
Penokkio
Penokkio ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 21:24
Да, действительно, потому что свой срок наказания он отбыл. А вот быть задушенным, лежа на земле в наручниках просто так, не заслуживал. Даже если (что не доказано) он использовал фальшивый чек, то это далеко не та статья, которая карается смертной казнью
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 21:19
"Сочувствую Джорджу Флойду"

1) 1998 – попытка кражи;
2) 2002 – незаконное посягательство на собственность;
3) 2002 – хранение наркотиков – 30 дней ареста;
4) 2002 – хранение наркотиков – 8 месяцев в тюрьме;
5) 2005 – хранение наркотиков – 10 месяцев в тюрьме;
6) 2007 – попытка вооруженного ограбления с группой лиц по предварительному сговору: он ворвался к женщине в дом, направил на нее пистолет, вынес драгоценности и телефон. Осуждён в 2009 году на 5 лет лишения свободы.

да, действительно. он заслуживает сочувствия
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:10
ещё как требуете...
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