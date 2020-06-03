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Жан-Пьер Папен возглавил клуб из четвёртого дивизиона Франции

сегодня, 03:54

Экс-нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен стал главным тренером ФК «Шартр» – команды из четвёртой по силе лиги страны.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан на один сезон с опцией продления ещё на два года в том случае, если «Шартр» выйдет в третий дивизион.

Отметим, что это не первый тренерский опыт Папена. Ранее он возглавлял такие клубы, как «Страсбур», «Ланс» и «Шатору». Последним местом работы Папена был «Бассен д'Аркашон» в 2015 году.

Напомним, Сантьяго Раудеман, двоюродный брат форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, ранее стал игроком «Лиона» из шестой лиги Франции.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 07:37
только из четвёртого?!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:51
Легендарный нападающий с потрясающим процентом реализации своих моментов и никчёмный тренер. Так бывает.
p4f33atz5ek9
p4f33atz5ek9
сегодня в 04:59
Знатный был забивала
ДСА
ДСА
сегодня в 04:15
Чем дальше, тем проще клуб.
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