Ауар хочет перейти в «Ювентус» и готов отвергнуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар хочет перейти в «Ювентус».
В услугах 21-летнего француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ювентус», но сам игрок желает перейти именно в итальянский клуб.
Как сообщается, Ауара не убеждают даже звонки от наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, который пытается лично убедить француза переехать в Англию. Игроку не нравится ситуация с возможным запретом «Манчестер Сити» на участие в еврокубках и он отдает предпочтение переходу в «Ювентус».
Однако туринский клуб не готов платить за Ауара 50 млн евро, которые требует «Лион». «Ювентус» хочет арендовать французского хавбека на два года с обязательным правом выкупа.