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Ауар хочет перейти в «Ювентус» и готов отвергнуть «Манчестер Сити»

сегодня, 16:42

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар хочет перейти в «Ювентус».

В услугах 21-летнего француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ювентус», но сам игрок желает перейти именно в итальянский клуб.

Как сообщается, Ауара не убеждают даже звонки от наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, который пытается лично убедить француза переехать в Англию. Игроку не нравится ситуация с возможным запретом «Манчестер Сити» на участие в еврокубках и он отдает предпочтение переходу в «Ювентус».

Однако туринский клуб не готов платить за Ауара 50 млн евро, которые требует «Лион». «Ювентус» хочет арендовать французского хавбека на два года с обязательным правом выкупа.

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Все комментарии
nedved10
nedved10
сегодня в 17:29
Любой адекватный игрок не захочет переходить в проект.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:26
посмотрим кого возьмут,как минимум два нужно в полузащиту
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:13
Перейти в МС с их проблемами.... Вряд ли разумное решение, поэтому, Ювентус
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:59
Попал парень)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:48
Глаза разбегаются от жадности.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
врут всё)))
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