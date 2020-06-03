Ауар хочет перейти в «Ювентус» и готов отвергнуть «Манчестер Сити»

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сегодня, 16:42

Полузащитник «Лиона» хочет перейти в «Ювентус».

В услугах 21-летнего француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ювентус», но сам игрок желает перейти именно в итальянский клуб.

Как сообщается, Ауара не убеждают даже звонки от наставника «горожан» , который пытается лично убедить француза переехать в Англию. Игроку не нравится ситуация с возможным запретом «Манчестер Сити» на участие в еврокубках и он отдает предпочтение переходу в «Ювентус».

Однако туринский клуб не готов платить за Ауара 50 млн евро, которые требует «Лион». «Ювентус» хочет арендовать французского хавбека на два года с обязательным правом выкупа.