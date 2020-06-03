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Фегули может покинуть «Галатасарай»

сегодня, 15:11

Полузащитник «Галатасарая» Софиан Фегули может покинуть турецкий клуб нынешним летом.

Как сообщается, турецкие команды понесли большие убытки из-за пандемии коронавируса и «Галатасарай» не готов платить алжирцу зарплату в размере 4 млн евро. «Львы» могут выставить Фегули на трансфер, чтобы разгрузить платежную ведомость.

В услугах 30-летнего полузащитника заинтересован «Бетис», а также клубы из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее появились слухи о том, что «Галатасарай» может приобрести Федора Смолова.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:49
Пожалуй надо ехать в Катар.
Bikzon
Bikzon
сегодня в 16:23
Федя по рукам пойдет?
Climent
Climent
сегодня в 15:14
Значит, такая необходимость.
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