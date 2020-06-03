Фегули может покинуть «Галатасарай»

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сегодня, 15:11

Полузащитник «Галатасарая» может покинуть турецкий клуб нынешним летом.

Как сообщается, турецкие команды понесли большие убытки из-за пандемии коронавируса и «Галатасарай» не готов платить алжирцу зарплату в размере 4 млн евро. «Львы» могут выставить Фегули на трансфер, чтобы разгрузить платежную ведомость.

В услугах 30-летнего полузащитника заинтересован «Бетис», а также клубы из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее появились слухи о том, что «Галатасарай» может приобрести Федора Смолова.