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Игроки «Лестера» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

сегодня, 18:01

Футболисты «Лестера» почтили память Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. Игроки в полном составе встали на одно колено в центре поля.

Нападающий «лис» Джейми Варди разместил фотографию в своем твиттере, прокомментировав ее:

С меня довольно. Человечество на первом месте! Мы вместе с вами.

Ранее память Флойда почтили игроки «Ромы».

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Wolverhampton
Wolverhampton ответ swift stream (раскрыть)
сегодня в 18:06
Человек,жертва полицейского безпредела!
swift stream
swift stream
сегодня в 18:04
Кто знает кто такой Флойд?
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