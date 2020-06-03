Игроки «Лестера» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Футболисты «Лестера» почтили память Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. Игроки в полном составе встали на одно колено в центре поля.
Нападающий «лис» Джейми Варди разместил фотографию в своем твиттере, прокомментировав ее:
С меня довольно. Человечество на первом месте! Мы вместе с вами.
Enough is enough. Humanity comes first! We are with you pic.twitter.com/8ydpT0kfiA— Jamie Vardy (@vardy7) June 3, 2020
Ранее память Флойда почтили игроки «Ромы».