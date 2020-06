Игроки «Лестера» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Футболисты «Лестера» почтили память Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. Игроки в полном составе встали на одно колено в центре поля.

Нападающий «лис» разместил фотографию в своем твиттере, прокомментировав ее:

Enough is enough. Humanity comes first! We are with you pic.twitter.com/8ydpT0kfiA