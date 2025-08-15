Puma открыла новый сезон АПЛ, отправив гигантский мяч через Тауэрский мост

Компания Puma креативно открыла новый сезон Английской Премьер-Лиги.
Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс забил «первый» гол кампании-2025/26, отправив гигантский надувной мяч высотой 10,5 м через Тауэрский мост в Лондоне.
Футболист прокомментировал:
Было здорово участвовать в таком масштабном событии! Это определённо один из самых лёгких голов в моей карьере и, надеюсь, первый из многих в этом сезоне.
Летом бренд стал официальным партнёром АПЛ, в новом сезоне в лиге будут играть мячом Orbita Ultimate PL.