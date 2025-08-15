 
Puma открыла новый сезон АПЛ, отправив гигантский мяч через Тауэрский мост

сегодня, 16:37

Компания Puma креативно открыла новый сезон Английской Премьер-Лиги.

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс забил «первый» гол кампании-2025/26, отправив гигантский надувной мяч высотой 10,5 м через Тауэрский мост в Лондоне.

Футболист прокомментировал:

Было здорово участвовать в таком масштабном событии! Это определённо один из самых лёгких голов в моей карьере и, надеюсь, первый из многих в этом сезоне.

Летом бренд стал официальным партнёром АПЛ, в новом сезоне в лиге будут играть мячом Orbita Ultimate PL.Puma открыла новый сезон АПЛ, отправив гигантский мяч через Тауэрский мост Puma открыла новый сезон АПЛ, отправив гигантский мяч через Тауэрский мост Puma открыла новый сезон АПЛ, отправив гигантский мяч через Тауэрский мост

Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:41
Первый символический гол забит! (и не мудрено - как в такие огромные ворота промазать?) )
Гость
