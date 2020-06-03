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В «Тоттенхэме» зафиксирован случай заболевания коронавирусом

сегодня, 18:35

Пресс-служба английской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовала отчет о результатах тестирования 1197 футболистов и сотрудников клубов АПЛ на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что COVID-19 был выявлен у одного из тестируемых, имя и клуб которого не называются. Однако в «Тоттенхэме» сообщили, что заболевший является сотрудником их клуба.

Сообщается, что анонимный заболевший будет находиться в самоизоляции в течение недели до следующего тестирования.

Также недавно коронавирус был обнаружен у игрока «Борнмута».

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SSPZ
SSPZ
сегодня в 19:22
этим уже не удивить(...
beefs
beefs
сегодня в 18:56
ну это неизбежно при нынешней обстановке...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:37
Тоттенхем не устоял
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:36
По теории вероятностей это могло случиться.
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