В «Тоттенхэме» зафиксирован случай заболевания коронавирусом

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сегодня, 18:35

Пресс-служба английской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовала отчет о результатах тестирования 1197 футболистов и сотрудников клубов АПЛ на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что COVID-19 был выявлен у одного из тестируемых, имя и клуб которого не называются. Однако в «Тоттенхэме» сообщили, что заболевший является сотрудником их клуба.

Сообщается, что анонимный заболевший будет находиться в самоизоляции в течение недели до следующего тестирования.

Также недавно коронавирус был обнаружен у игрока «Борнмута».