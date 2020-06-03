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Сауль в родном городе основал клуб, который будет работать с молодёжью

сегодня, 18:21

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес в своем родном городе Эльче основал футбольный клуб.

Клуб 25-летнего испанца будет называться «Клуб Коста Сити». Он будет объединять приблизительно 30 команд разного возраста — от 4 до 18 лет. Планируется привлечь около 500 футболистов. Главной целью клуба, по словам самого Сауля, будет являться пропаганда здорового образа жизни.

Ранее в конце мая Сауль объявил, что у него будет новый клуб. Изначально были предположения, что испанец перейдет в новую команду. Например, в МЮ, который собирается приобрести футболиста.

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Все комментарии
wingback
wingback
сегодня в 20:34
Будет отлавливать переплывающих пролив на матрасах диких негритят и перепродавать в спартак задорого...
Youngberg
Youngberg
сегодня в 19:24
достойно, это радует.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:39
Достойная для большого уважения работа проделана.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:25
Молодец парень!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:25
Ставлю самому ещё играть
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