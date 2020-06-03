Сауль в родном городе основал клуб, который будет работать с молодёжью

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сегодня, 18:21

Полузащитник «Атлетико» в своем родном городе Эльче основал футбольный клуб.

Клуб 25-летнего испанца будет называться «Клуб Коста Сити». Он будет объединять приблизительно 30 команд разного возраста — от 4 до 18 лет. Планируется привлечь около 500 футболистов. Главной целью клуба, по словам самого Сауля, будет являться пропаганда здорового образа жизни.