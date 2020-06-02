АПЛ разрешила клубам проводить товарищеские игры

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вчера, 19:32

АПЛ разрешила клубам проводить товарищеские встречи в преддверии возобновления сезона.

Отмечается, что во время контрольных игр будут действовать строгие санитарные нормы. По информации источника, арбитров вряд ли будут допускать к работе во время этих матчей. Таким образом, судить встречи будут тренеры клубов. Во время подготовки к играм футболисты и тренеры должны будут соблюдать те же санитарные меры, что и перед тренировками: не использовать раздевалки, приезжать только на собственном транспорте и сразу же в игровой форме.

Первые товарищеские матчи должны состояться уже на этой неделе.