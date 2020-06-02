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АПЛ разрешила клубам проводить товарищеские игры

вчера, 19:32

АПЛ разрешила клубам проводить товарищеские встречи в преддверии возобновления сезона.

Отмечается, что во время контрольных игр будут действовать строгие санитарные нормы. По информации источника, арбитров вряд ли будут допускать к работе во время этих матчей. Таким образом, судить встречи будут тренеры клубов. Во время подготовки к играм футболисты и тренеры должны будут соблюдать те же санитарные меры, что и перед тренировками: не использовать раздевалки, приезжать только на собственном транспорте и сразу же в игровой форме. 

Первые товарищеские матчи должны состояться уже на этой неделе.

Ранее стало известно, что сезон в АПЛ возобновится 17 июня.

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zsb1961
zsb1961
вчера в 23:03
Неплохо!
112910415
112910415
вчера в 21:13
ура
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:47
Слава Богу!
Горожане
Горожане
вчера в 20:47
Надо набирать форму.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:42
Тяжёлый сезон ждём.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:42
возможно это не плохо ))
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:36
Может быть и правильное решение
drug01
drug01
вчера в 19:35
Надо больше играть
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