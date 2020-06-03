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Нагельсманн: «„Лейпциг“ вряд ли выкупит Шика у „Ромы“»

сегодня, 19:40

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн признался, что клуб вряд ли выкупит арендованного у «Ромы» нападающего Патрика Шика.

Я думаю, что нам удастся попасть в первую четверку в этом сезоне и добыть квалификацию в Лигу чемпионов. Если это произойдет, я думаю, что мы, вероятно, не выкупим Шика. Мы не можем тратить ресурсы впустую, даже если и попадем в Лигу Чемпионов.

У нас есть строгий план и бюджет, который должен быть соблюден. Если мы не будем продавать игроков, то вряд ли сможем привлечь новых.

Ранее появлялась информация, что «Лейпциг» готов заплатить за Шика 25 млн евро, однако «Рома» настаивает на 29 млн.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:30
Немцы будут стоять на своем и Рома подвинется.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 20:24
не очень он им нужен
drug01
drug01
сегодня в 19:43
Это очень плохо
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