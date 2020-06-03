Нагельсманн: «„Лейпциг“ вряд ли выкупит Шика у „Ромы“»

Главный тренер «Лейпцига» признался, что клуб вряд ли выкупит арендованного у «Ромы» нападающего .

Я думаю, что нам удастся попасть в первую четверку в этом сезоне и добыть квалификацию в Лигу чемпионов. Если это произойдет, я думаю, что мы, вероятно, не выкупим Шика. Мы не можем тратить ресурсы впустую, даже если и попадем в Лигу Чемпионов.

У нас есть строгий план и бюджет, который должен быть соблюден. Если мы не будем продавать игроков, то вряд ли сможем привлечь новых.