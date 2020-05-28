Рокер Бургос покидает Симеоне. Он отражал пенальти носом и избивал мячи

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28 мая 2020, 15:25

«Вечный» помощник Диего Симеоне может начать самостоятельную карьеру. «Соккер.ру» — о Большом Хермане, у которого накопилось немало футбольных баек для внуков.

Бургос — во всех смыслах большая фигура в испанском и аргентинском футболе. Здорово, что нашелся повод подробнее рассказать о Хермане по прозвищу Эль Моно или Обезьяна. Казалось бы, кто может потягаться с прирожденным вожаком и злюкой Диего Симеоне в харизме, однако за достойным конкурентом Эль Чоло далеко ходить не приходится: он здесь же, в тренерском штабе «Атлетико».

Херман Бургос десять лет назад начал самостоятельную карьеру в заштатном испанском клубишке «Карабанчель», но в 2011 году стал правой рукой Симеоне и с тех пор не расстается с Диего, с которым еще во времена своей футбольной карьеры поиграл за «Атлетико» и сборную Аргентины. Бургос сидел рядом с Симеоне на тренерской скамейке «Катании», «Расинга» из Авельянеды и «Атлетико». Все новейшие успехи «матрасников» — это не только Симеоне, но и Бургос.

И вот теперь Херман может уйти: его зовут главным тренером в «Ривер Плейт», не чужой клуб для Бургоса, отыгравшего в 90-е за «миллионеров» шесть лет и почти полторы сотни матчей, завоевавшего с «Ривером» пять чемпионских титулов и Кубок Либертадорес. О тренерской доле Бургоса и Марсело Гальярдо, которого он должен сменить, поговорим по факту, а пока нарисуем портрет Хермана-футболиста. Ах да, играл он в воротах и был ловок влипать в нетривиальные истории.

«Ты что хочешь умереть прямо сейчас?»

Да что там! Бургос — персонаж прямо-таки анекдотичный. Сами в этом убедитесь. Сам Херман не раз пересказывал знаменитую историю своего дебюта: в 19 лет он проводил первый в профессиональной карьере сезон в команде «Феррокариль Оэсте», в одном из первых матчей увидел напротив «Бока Хуниорс» с ее звездами. В той игре юный вратарь весьма оригинально остановил прорыв Бласа Джунты, прыгнув двумя ногами в полузащитника, выходившего один на один.

Cuando decís «Ferro» y «Burgos», inmediatamente pensás en Giunta. Esta es la jugada que origina la anécdota que más veces contaste borracho en un asado. pic.twitter.com/nuq9fGQo7M — Fede Praml (@Tuitbol) April 18, 2018

Пострадавший с трудом поднялся с газона и спросил у перепугавшегося Бургоса: «Мальчик, ты хочешь умереть прямо сейчас?» Здоровяк Херман любит рассказывать эту историю и признается, что Джунта в его глазах тогда выглядел, как минимум, Геркулесом. Когда Бургос повзрослел, он сам научился пускать из-под бровей молнии и иногда пугал нападающих похожими вопросами. А ведь посмотришь на него в жизни — милейший дядька!

Гол от коллеги-вратаря с середины поля

Наверное, многие видели знаменитый гол Хосе Луиса Чилаверта с середины поля, но не все знают, кому забил парагвайский голкипер-бомбардир. Конечно, вы уже догадались. В аргентинской Клаусуре-1996 встречались «Велес Сарсфилд» с Чилавертом в воротах и «Ривер Плейт», на последнем рубеже которого играл Херман Бургос. «Миллионеры» совершили фол в центре поля и вальяжно стали расходиться по позициям, выключился из игры и Моно Бургос, зато его коварный коллега Чилаверт совершил рывок на 50 метров и точным ударом со своей половины поля поразил ворота замешкавшегося Хермана, который придал голу Хосе элегантности, мешком завалившись на линии ворот.

Дал мячу «по морде»

1999-й — последний год Бургоса в «Ривер Плейт», запомнился не только очередным чемпионством, но и необычным сэйвом Хермана во вполне обычном матче против «Химнасии», который «миллионеры» выиграли со счетом 3:1. Леандро Куфре со всей серьезностью готовился к исполнению штрафного, защитнику «Химнасии» действительно удался мощный и хлесткий удар, который Бургос парировал весьма оригинальным способом — локтем. Как будто дал назойливому мячу «по морде» с локтя.

Отразил пенальти носом

Но в рейтинге сэйвов Бургоса на первом месте идет другой эпизод. В январе 2003-го «Атлетико» и «Реал» бились в мадридском дерби, при счете 2:1 в пользу «сливочных» Луиш Фигу пошел бить второй пенальти в матче, а вообще мог оформить хет-трик и принести своей команде победу, однако на пути удара португальца встал бесстрашный вратарь «матрасников» Бургос. На самом деле, Херман угадал направление удара Фигу, но не успел сомкнуть руки, получилось, что отразил пенальти носом. Встречу пришлось доигрывать с переломом и огромными окровавленными ватными тампонами в ноздрях, зато партнеры воодушевились подвигом Эль Моно и ушли от поражения — 2:2.

«Щас спою!»

Херман Бургос построил достойную футбольную карьеру и стал отличным тренером, судя по отзывам с разных сторон. На самом деле, мы еще посмотрим на Диего Симеоне без его многолетнего помощника, эту должность со следующего сезона должен занять Габи. Что касается Бургоса, то он хорош не только в футболе: Херман — большой поклонник рок-музыки, причем не только слушатель, но также сочинитель и исполнитель. С 1999 по 2005 год Эль Моно в составе своих групп La Piara и The Garb записал четыре пластинки. В последние годы Бургос музыкой серьезно не занимается, но иногда берет микрофон, чтобы спеть в хорошей компании.