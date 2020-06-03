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Американец Марш может сменить Фавра на посту главного тренера «Боруссии» Д

сегодня, 12:20

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Джесс Марш может сменить Люсьена Фавра на посту наставника дортмундской «Боруссии».

«Шмели» могут остаться без титула второй год подряд под руководством Фавра. Это заставило руководство дортмундского клуба рассмотреть кандидатов на замену швейцарскому наставнику. Как сообщается, главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Джесс Марш является главным кандидатом на место Фавра.

Марш уже знаком с Бундеслигой, ведь в прошлом сезоне 46-летний специалист работал помощником Ральфа Рангника в «Лейпциге», после чего возглавил «Ред Булл Зальцбург» летом 2019 года. Кроме того, американец свободно владеет немецким языком и хорошо знаком с форвардом «шмелей» Эрлингом Холандом, с которым он работал в австрийском клубе на протяжении полугода.

Стиль игры Марша называют агрессивным, активным, смелым и уверенным, а сам американский наставник стал еще более известным благодаря своему экспрессивному интервью после матча с «Ливерпулем» (3:4). Именно тогда стала известна цитата американского специалиста, которая хорошо описывает бойцовский дух Марша:

Это не чертов товарищеский матч! Это чертова игра в Лиге чемпионов!

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:15
Ура! Фавр освободится для «Милана»! Надеюсь.
valt134
valt134
сегодня в 16:04
Каналья, красиво сказал!!!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:44
Не надо дядю Фавра трогать
shlifen
shlifen
сегодня в 13:59
Фавра точно пора менять, жаль БД вовремя не подсуетились с Нагельсманом... Те игры Зальцбурга что видел - вроде вполне себе норм... Может на более высоком уровне и покажет себя... Но БД точно нужно усиливать оборону - там явно недобор качества...
particular
particular
сегодня в 13:41
Ещё немного и амеры начнут преподавать футбол в Испании и Италии..:))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:33
Этот чертов американец ззставит Боруссию Маршировать?...не думаю...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:07
утка
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:44
Не думаю, что Марш сработает лучше чем Фавр.
Accinit
Accinit
сегодня в 12:20
Только такого не хватало.
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