Американец Марш может сменить Фавра на посту главного тренера «Боруссии» Д

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сегодня, 12:20

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» может сменить на посту наставника дортмундской «Боруссии».

«Шмели» могут остаться без титула второй год подряд под руководством Фавра. Это заставило руководство дортмундского клуба рассмотреть кандидатов на замену швейцарскому наставнику. Как сообщается, главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Джесс Марш является главным кандидатом на место Фавра.

Марш уже знаком с Бундеслигой, ведь в прошлом сезоне 46-летний специалист работал помощником в «Лейпциге», после чего возглавил «Ред Булл Зальцбург» летом 2019 года. Кроме того, американец свободно владеет немецким языком и хорошо знаком с форвардом «шмелей» , с которым он работал в австрийском клубе на протяжении полугода.

Стиль игры Марша называют агрессивным, активным, смелым и уверенным, а сам американский наставник стал еще более известным благодаря своему экспрессивному интервью после матча с «Ливерпулем» (3:4). Именно тогда стала известна цитата американского специалиста, которая хорошо описывает бойцовский дух Марша: