Травма защитника «Милана» Дуарте оказалась менее серьёзной, чем ожидалось

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сегодня, 19:53

Защитник «Милана» Лео Дуарте получил незначительную мышечную травму и может вернуться в течение двух недель, сообщает Football Italia со ссылкой на Milan News.

Ранее сообщалось, что центральный защитник потянул мышцу во время тренировки и выбыл на срок до 3-4 недель. Но по информации источника, Лео просто переутомил мышцу, у него нет никаких явных повреждений.

Это означает, что он скоро сможет вернуться на поле и будет готов к первому после рестарта матчу серии А против «Лечче» 22 июня, но, вероятно, пропустит полуфинал Кубка Италии с «Ювентусом» 12 или 13 июня.