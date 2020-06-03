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Агент Густаво Майи: «Уверен, что мой клиент перейдёт в „Барселону“»

сегодня, 19:56

Данило Силва, являющийся агентом форварда «Сан-Паулу» Густаво Майи, сообщил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Каталонцы прошлым летом заплатили 1 млн евро за 19-летнего игрока, однако им надо заплатить еще 3,5 млн евро до 30 июня, чтобы трансфер был окончательно осуществлен.

Уверены, что «Барселона» завершит трансфер. Майя уже начал изучать испанский язык. Другие клубы тоже интересовались им, но Майя хочет только в «Барселону».

Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла купить защитника «Ман Сити» Эрика Гарсию.

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