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Ари по-прежнему готов стать игроком сборной России

03 февраля 2015, 21:52
 Форвард «Краснодара» Ари вновь отметил, что готов играть за сборную России.

- Разговоров много, но пока никто не попросил у меня документов, которые нужны для получения российского гражданства. Так что пока ничего не происходит.

О шансах заиграть в сборной России

- Многое зависит от того, как примет команда таких новичков. В каждой стране свои порядки и традиции. Например, в Голландии, думаю, мы бы быстро стали своими. Но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы стать игроком сборной России.
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