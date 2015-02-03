Ари по-прежнему готов стать игроком сборной России

Форвард «Краснодара» Ари вновь отметил, что готов играть за сборную России.
- Разговоров много, но пока никто не попросил у меня документов, которые нужны для получения российского гражданства. Так что пока ничего не происходит.
О шансах заиграть в сборной России
- Многое зависит от того, как примет команда таких новичков. В каждой стране свои порядки и традиции. Например, в Голландии, думаю, мы бы быстро стали своими. Но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы стать игроком сборной России.
- Разговоров много, но пока никто не попросил у меня документов, которые нужны для получения российского гражданства. Так что пока ничего не происходит.
О шансах заиграть в сборной России
- Многое зависит от того, как примет команда таких новичков. В каждой стране свои порядки и традиции. Например, в Голландии, думаю, мы бы быстро стали своими. Но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы стать игроком сборной России.