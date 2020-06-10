Флик: «„Айнтрахт“ может доставить нам немало проблем»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Германии против «Айнтрахта».
Подходим к этому матчу так же, как и к любому другому. Мы анализируем «Айнтрахт» уже в третий раз в этом сезоне.
Они могут доставить нам немало проблем. Особенную опасность представляют их стандарты. Мы должны быть предельно сконцентрированы все 90 минут, или дольше.
Команда знает сильные стороны «Айнтрахта», как и свои. Очевидно, что мы хотим победить и выйти в финал, но это не будет лёгкой прогулкой.
В предыдущей встрече между командами, которая состоялась 2 недели назад в чемпионате Германии, «Бавария» дома победила «Айнтрахт» со счётом 5:2.