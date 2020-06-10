Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Кубок 2019/2020

Флик: «„Айнтрахт“ может доставить нам немало проблем»

10 июня 2020, 07:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Германии против «Айнтрахта».

Подходим к этому матчу так же, как и к любому другому. Мы анализируем «Айнтрахт» уже в третий раз в этом сезоне.

Они могут доставить нам немало проблем. Особенную опасность представляют их стандарты. Мы должны быть предельно сконцентрированы все 90 минут, или дольше.

Команда знает сильные стороны «Айнтрахта», как и свои. Очевидно, что мы хотим победить и выйти в финал, но это не будет лёгкой прогулкой.

В предыдущей встрече между командами, которая состоялась 2 недели назад в чемпионате Германии, «Бавария» дома победила «Айнтрахт» со счётом 5:2.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
10 июня 2020 в 08:13
Как показала их предыдущая игра Бавария может позволить себе обыгрывать Франкфурт и по бразильской системе.
Obdulio Varela
10 июня 2020 в 08:09
Не может и не доставит
Ангел неБесГрешен
10 июня 2020 в 08:08
Любой матч испытание...
Накир
10 июня 2020 в 07:54
Думаю, что будет заруба, но Бавария выиграет 3:2
VAN ARM
10 июня 2020 в 07:53
только в плане новых травм)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 