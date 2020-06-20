Дюков высказался о нарушениях социального дистанцирования на трибунах

20 июня 2020, 20:20

Президент РФС Александр Дюков высказался о недавних случаях нарушения социального дистанцирования на трибунах стадионов после рестарта РПЛ.

Когда в конце апреля мы проводили внутреннюю дискуссию в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге, сторонников возобновления чемпионата было немного. Но прошло несколько недель, и уже никто не сомневается, что нужно было принять именно такое решение. Что касается возобновления матчей с участием 10% зрителей, то, как мы помним, совсем недавно были вопросы и об этом. Но сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось.

Кто должен бороться с нарушениями социальной дистанции болельщиками? Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра — очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность.

Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности. Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах.

ХУБУЛ
21 июня 2020 в 09:14
Какое 3 ответственное отношение со стороны болельщиков 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Когда профессиональные клубы, профессиональные игроки с миллиоными зарплатами на всё наплевали и скорее всего станем посмещищем на весь спортивный мир.
Klaksvikar Itrottarselag
21 июня 2020 в 02:06
Все хорошо и даже почти отлично. Противников нет, нарушений нет. Однако не успели начать, а две команды уже в ауте..
Alpribas
21 июня 2020 в 00:43
Есть такие случаи.
Obdulio Varela
20 июня 2020 в 23:16
Да ничего там такого не было
Kuvan
20 июня 2020 в 21:09
Где нарушают, не пускать зрителей и всё.
VAN ARM
20 июня 2020 в 21:06
плевали все на ваши нормы ))
Leha-ha50
20 июня 2020 в 21:05
Надо лучше следить за порядком.
Ноющий модераторам
20 июня 2020 в 20:44
Давно все нарушают масочный режим в местах скопления.
ermak6848
20 июня 2020 в 20:42
у него поди в VIP трибне пиво Холодное есть
drug01
20 июня 2020 в 20:30
Надо принять строгие меры
Ангел неБесГрешен
20 июня 2020 в 20:20
Его дело говорить...
