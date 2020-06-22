Шунин — о переносе матча с «Краснодаром»: «Это фейр-плей»

Голкипер «Динамо» поблагодарил «Краснодар» за то, что клуб согласился перенести матч 23-го тура РПЛ .

Третий день наша команда сидит на карантине в Новогорске, тренируется в Zoom и ждет, что будет дальше. Но сейчас не об этом.

От лица всей команды — спасибо «Краснодару» и лично Сергею Галицкому.

Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодежке, которая до этого не тренировалась ни дня.

Это фейр-плей, и это круто. Ждем честной мужской борьбы 19 июля.