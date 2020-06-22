Шунин — о переносе матча с «Краснодаром»: «Это фейр-плей»

22 июня 2020, 19:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поблагодарил «Краснодар» за то, что клуб согласился перенести матч 23-го тура РПЛ.

Третий день наша команда сидит на карантине в Новогорске, тренируется в Zoom и ждет, что будет дальше. Но сейчас не об этом.

От лица всей команды — спасибо «Краснодару» и лично Сергею Галицкому.

Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодежке, которая до этого не тренировалась ни дня.

Это фейр-плей, и это круто. Ждем честной мужской борьбы 19 июля.

Шишанутый
Шишанутый
23 июня 2020 в 15:35
Галицкий просто красавчик! Не часто в нынешнее время встретиш такие поступки особенно когда есть что терять (ЛЧ). Думаю ему надо дать приз "человек года".
valt134
valt134
23 июня 2020 в 10:06
Очередной «МУЖСКОЙ» поступок от Сергея Николаевича Галицкого. МОЛОДЕЦ!!!
СаняШумок
СаняШумок
23 июня 2020 в 09:17
Это не фэир плей, а уступка Краснодара, потому что они готовы войти в положение и сами себя напрячь в концовке чемпа...
4RT
4RT
23 июня 2020 в 00:34
В Краснодаре ссыкунов нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июня 2020 в 23:45
Колосков :
«Моя точка зрения, конечно, может не совпадать с официальной, но она предельно четкая. Я считаю, что никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент: «Сочи» – «Ростов», и нужно поступать так, как поступили в том случае. Ситуация абсолютно идентичная".
"Что касается согласия клубов… Согласие клуба не должно ничего значить, решение должна принимать лига. Раз в случае с «Ростовом» играли, то и тут надо выдерживать ту же логику", - считает бывший глава РФС.
"Если есть заболевшие, то присылай молодежную команду, вторую команду, третью… В общем, делай, что хочешь, но играй. А если не приезжаешь, тогда тебе засчитают техническое поражение. Других альтернатив быть не может. Руководство лиги должно действовать четко и последовательно, иначе начнется вакханалия: у каких-то клубов хорошие отношения, у кого-то – плохие, кому-то уже ничего не нужно в середине таблицы, а кто-то бьется за выживание или еврокубки. И так далее. Принимая во внимание мнение клубов, мы просто-напросто зайдем в тупик", - подытожил Вячеслав Колосков.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июня 2020 в 22:55
Так и должно быть
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июня 2020 в 21:42
Краснодару уважуха за это решение. Так и должен поступать большой, профессиональный клуб. Чего не скажешь про Сочи. Нет у них уважения ни к себе ни к соперникам
zsb1961
zsb1961
22 июня 2020 в 20:57
С Ростовом обошлись по-другому!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ oFANATo (раскрыть)
22 июня 2020 в 20:25
Цска- фарм клуб Зенита
oFANATo
oFANATo
22 июня 2020 в 20:16
Галицкий-Краснодар это не филиал зенита -сочи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 июня 2020 в 20:14, ред.
Когда адекватные и нормальные люди и договориться можно. Уважение Галицкому.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
22 июня 2020 в 20:09
Мы всегда за фэйр - плэй.)))
Ravshan878
Ravshan878
22 июня 2020 в 20:06
Респект to Галицкому.))) От болельщиков мирового футбола.
112910415
112910415
22 июня 2020 в 20:05
не для всех
КЭТиК
КЭТиК
22 июня 2020 в 20:03
Это не фэйр-плэй, это кто-то на карантин забил.
praporchik zadov
praporchik zadov
22 июня 2020 в 19:39
Для фк Сочи термин фейр-плей незнаком....
волгодон 2
волгодон 2
22 июня 2020 в 19:29
Капитан Шунен,лидер общества несогласных милиционеров.
makkie
makkie
22 июня 2020 в 19:27
Ротенберг и Сочи об этом не знают, таким не место в футболе!
particular
particular
22 июня 2020 в 19:12
Это ещё и оперативность в принятии решения, ответственность и дальновидность ГСН... Всё то, чего не хватает многочисленным дармоедам РПЛ...
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
22 июня 2020 в 19:11
Очень просто - очки не пахнут, даже если они с душком.
cska1948
cska1948
22 июня 2020 в 19:10
Можно назвать и фейр-плей, но прежде всего это ПОРЯДОЧНОСТЬ Галицкого!
shlomo
shlomo
22 июня 2020 в 19:09
Тогда как назвать матч Сочи - Ростов
VAN ARM
VAN ARM
22 июня 2020 в 19:08
это точно другое)))
