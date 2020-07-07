«СКА-Хабаровск» заключил долгосрочный контракт с воспитанником команды

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07 июля 2020, 09:33

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» сообщает, что клуб подписал долгосрочный контракт с воспитанником своей команды Василием Иликом.

Соглашение с защитником молодежной команды рассчитано на 3 года. На днях футболист отправится на второй сбор в Крымск вместе с основной командой.

ПОДПИСАЛИ ВОСПИТАННИКА 🖊🖊🖊



« СКА -Хабаровск» заключил контракт с защитником молодёжной команды Василием Иликом. Соглашение рассчитано на 3 года.



На днях защитник отправится на второй сбор в Крымск вместе с основной командой.



Не подведи, Вася! 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 pic.twitter.com/Hkc4TP49wA — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) July 7, 2020