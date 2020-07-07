«СКА-Хабаровск» заключил долгосрочный контракт с воспитанником команды

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб подписал долгосрочный контракт с воспитанником своей команды Василием Иликом.
Соглашение с защитником молодежной команды рассчитано на 3 года. На днях футболист отправится на второй сбор в Крымск вместе с основной командой.
ПОДПИСАЛИ ВОСПИТАННИКА 🖊🖊🖊— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 7, 2020
«СКА-Хабаровск» заключил контракт с защитником молодёжной команды Василием Иликом. Соглашение рассчитано на 3 года.
На днях защитник отправится на второй сбор в Крымск вместе с основной командой.
Не подведи, Вася! 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 pic.twitter.com/Hkc4TP49wA
Напомним, что недавно полузащитник Андрей Батютин стал игроком «СКА-Хабаровск».