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«СКА-Хабаровск» заключил долгосрочный контракт с воспитанником команды

07 июля 2020, 09:33

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб подписал долгосрочный контракт с воспитанником своей команды Василием Иликом

Соглашение с защитником молодежной команды рассчитано на 3 года. На днях футболист отправится на второй сбор в Крымск вместе с основной командой.

Напомним, что недавно полузащитник Андрей Батютин стал игроком «СКА-Хабаровск».

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
07 июля в 09:54
Удачи и команде, и игроку!
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 09:53
Наконец-то
shlomo
shlomo
07 июля в 09:34
Это правильно...и хорошо, когда свои
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