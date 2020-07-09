Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд

1594316215

09 июля 2020, 20:36

УЕФА на официальном сайте опубликовал заявление по поводу места проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соблюдая принцип честной спортивной борьбы и учитывая текущие обстоятельства, в том числе тот факт, что все клубы, которые должны принимать соперников в ответных встречах 1/8 финала, в данный момент проводят матчи своих национальных лиг на домашних стадионах, а для клубов, которые должны сыграть на выезде, нет ограничений в отношении путешествий, Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА пройдут на полях принимающих команд.

Также подтвердилась информация, что в парах «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома», где первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре в Германии.

УЕФА продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право перенести любые матчи в города, которые будут принимать финальные стадии соответствующих турниров, в случае событий, препятствующих проведению одного или нескольких матчей в изначально утвержденных городах. После завтрашних жеребьевок в Ньоне будет опубликовано полное расписание матчей.

Отмечается, что отложено внедрение системы VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.

В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.