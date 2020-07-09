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Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд

09 июля 2020, 20:36

УЕФА на официальном сайте опубликовал заявление по поводу места проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соблюдая принцип честной спортивной борьбы и учитывая текущие обстоятельства, в том числе тот факт, что все клубы, которые должны принимать соперников в ответных встречах 1/8 финала, в данный момент проводят матчи своих национальных лиг на домашних стадионах, а для клубов, которые должны сыграть на выезде, нет ограничений в отношении путешествий, Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА пройдут на полях принимающих команд.

Также подтвердилась информация, что в парах «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома», где первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре в Германии.

УЕФА продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право перенести любые матчи в города, которые будут принимать финальные стадии соответствующих турниров, в случае событий, препятствующих проведению одного или нескольких матчей в изначально утвержденных городах. После завтрашних жеребьевок в Ньоне будет опубликовано полное расписание матчей.

Отмечается, что отложено внедрение системы VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.

В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.

Также недавно стало известно, что УЕФА просит Ассоциации продлить трансферное окно до 6 октября. 

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Террпсихора
Террпсихора ответ allemz (раскрыть)
10 июля в 11:15
    barcamilan
    barcamilan
    10 июля в 08:52
    надо просто сыграть две матчи, один на своем поле один на поле соперника и все без зрителей, чо мудрят то?
    Caniggia
    Caniggia
    09 июля в 23:28
    Очень адекватное и справедливое решение от УЕФА.
    allemz
    allemz ответ cevin cigan (раскрыть)
    09 июля в 22:57
    Мы Сити и нам похрену на ваши громкие слова и вытекающее - кого назначат 12-м игроком в составе Реала.
    Incredulous
    Incredulous ответ cevin cigan (раскрыть)
    09 июля в 22:55
    Не, не по хрену, у них дома это будет сделать ещё приятнее!
    нечитайло
    нечитайло
    09 июля в 22:27
    Чет намутили
    Igo0rek
    Igo0rek ответ cevin cigan (раскрыть)
    09 июля в 22:23
    А нам приятно на Этихад отделать ваш Реал))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    09 июля в 21:33, ред.
    Справедливое решение.
    п.с. только трусливым французам, голландцам и кто там еще отменил домашние чемпионаты нельзя разрешать дома играть категорически!
    Горожане
    Горожане
    09 июля в 21:06
    Real Madrid R.I.P.
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 21:03
    не вижу разницы))
    cevin cigan
    cevin cigan
    09 июля в 20:56
    Мы Реал и нам по хрену где прикончить Сити!!!!!!!!!!!!!!!
    shlomo
    shlomo
    09 июля в 20:52
    Ну а как иначе...чё мудрить то....
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 июля в 20:44
    Так как должно быть.
    kotmyshka
    kotmyshka
    09 июля в 20:43
    Наверное, это нормально
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 20:42
    Как всё непонятно, я нифига не понял...
    sihafazatron
    sihafazatron
    09 июля в 20:42
    это верное решение
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