Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери поблагодарил бывшего французского вратаря Себастьяна Фрея за поддержку после ограбления его дома во Флоренции.
Брат мой, большое тебе спасибо. Ты знаешь меня, ты знаешь, откуда я, и ты знаешь, что я не из тех, кто отказывается от чего-либо.
Я делаю то, что говорю! Невозможно угодить каждому. А пока я надеваю бутсы, на моей стороне настоящие болельщики, а также город, который рассчитывает на меня.
Остальное меня мало волнует. У меня есть контракт с «Фиорентиной». «Фиалки» навсегда!
Помыл рот как ему посоветовали!
Помыл рот как ему посоветовали!