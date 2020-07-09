Рибери: «На моей стороне болельщики и город. „Фиорентина“ навсегда!»

Полузащитник «Фиорентины» поблагодарил бывшего французского вратаря Себастьяна Фрея за поддержку после ограбления его дома во Флоренции.

Брат мой, большое тебе спасибо. Ты знаешь меня, ты знаешь, откуда я, и ты знаешь, что я не из тех, кто отказывается от чего-либо.

Я делаю то, что говорю! Невозможно угодить каждому. А пока я надеваю бутсы, на моей стороне настоящие болельщики, а также город, который рассчитывает на меня.

Остальное меня мало волнует. У меня есть контракт с «Фиорентиной». «Фиалки» навсегда!