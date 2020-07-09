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Рибери: «На моей стороне болельщики и город. „Фиорентина“ навсегда!»

09 июля 2020, 20:56

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери поблагодарил бывшего французского вратаря Себастьяна Фрея за поддержку после ограбления его дома во Флоренции.

Брат мой, большое тебе спасибо. Ты знаешь меня, ты знаешь, откуда я, и ты знаешь, что я не из тех, кто отказывается от чего-либо.

Я делаю то, что говорю! Невозможно угодить каждому. А пока я надеваю бутсы, на моей стороне настоящие болельщики, а также город, который рассчитывает на меня.

Остальное меня мало волнует. У меня есть контракт с «Фиорентиной». «Фиалки» навсегда!

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Все комментарии
minai
minai
09 июля в 23:32
А как же: " Бавария навсегда" , лягушатник.
denmig
denmig
09 июля в 22:12
Как 54тутка! То плевался город воров, то после наезда, переобулся!
Помыл рот как ему посоветовали!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 21:51
В этом мире в принципе ничего не бывает "навсегда" тем более у профессионального пинателя мяча.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ STVA 1 (раскрыть)
09 июля в 21:13
Он только языком пи......
STVA 1
STVA 1
09 июля в 20:58
Хорошие слова Рибери!
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