Дж. Симеоне: «Больше всего на свете я хочу играть за „Атлетико“»

Нападающий «Кальяри» , сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, рассказал, что мечтает играть за «матрасников» под руководством отца.

Больше всего на свете я хочу играть за «Атлетико». Когда я был юн, это всегда было моей мечтой. Это неизбежно, что я окажусь там в определенный момент.

Мой папа тренирует их, но даже если бы его там не было, я все равно хотел бы оказаться в этом клубе, потому что это то, о чем я мечтал с самого детства. Я все еще надеюсь, что однажды он сможет стать моим тренером.