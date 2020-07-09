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Дж. Симеоне: «Больше всего на свете я хочу играть за „Атлетико“»

09 июля 2020, 17:22

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, рассказал, что мечтает играть за «матрасников» под руководством отца.

Больше всего на свете я хочу играть за «Атлетико». Когда я был юн, это всегда было моей мечтой. Это неизбежно, что я окажусь там в определенный момент.

Мой папа тренирует их, но даже если бы его там не было, я все равно хотел бы оказаться в этом клубе, потому что это то, о чем я мечтал с самого детства. Я все еще надеюсь, что однажды он сможет стать моим тренером.

В июне появлялась информация об интересе к Симеоне-младшему со стороны «Зенита».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 18:37
Суровый индеец остаётся глух у мольбам родного дитя.
Juve14
Juve14
09 июля в 18:05
Зинедин из Мадрида шантажом протащил своего бездарного сына в основу Реала, Диего из Мадрида даже не думает тащить своего в меру талантливого сына никуда говоря "играй по мере своих сил" Разница!
Рома Олейник
Рома Олейник
09 июля в 17:41
Мне кажется, им реальней встретиться в Миланском "Интере".
drug01
drug01
09 июля в 17:34
Желаем удачи!
For56tas
For56tas
09 июля в 17:23
Значит так нужно.
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