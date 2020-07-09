Суарес: «Счастлив играть за лучшую команду в мире»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал своё достижение.
Уругвайский форвард принёс каталонскому клубу победу в матче 35-го тура испанской Ла Лиги, забив мяч в ворота «Эспаньола». Этот гол стал для Суареса 195-м в сине-гранатовой футболке, подняв его на третье место в истории лучших бомбардиров клуба.
Я просто счастлив иметь возможность играть за лучшую команду в мире.
Я не из вредности, но история Реала не везде гладкая и честная. Особенно в смутное послевоенное время.
Представь, гражданская война, а команда "сепаратистов"( так звали Барсу), обыгрывает Мадрид и берет титулы. Вот франко и поставил в Барсу своего президента, из-за которого Барса просела сильно по титулам. Потому что умных людей которые приводили хороших игроков убрали из клуба.
Я не из вредности, но история Реала не везде гладкая и честная. Особенно в смутное послевоенное время.
Представь, гражданская война, а команда "сепаратистов"( так звали Барсу), обыгрывает Мадрид и берет титулы. Вот франко и поставил в Барсу своего президента, из-за которого Барса просела сильно по титулам. Потому что умных людей которые приводили хороших игроков убрали из клуба.
Есть интервью из газет того времени. Игроки не хотели выходить на ответный матч с Реалом. Это как раз после победы 3-0 в первом матче кубка, а в ответном они проиграли 11-1) не кажется странным?
Есть интервью из газет того времени. Игроки не хотели выходить на ответный матч с Реалом. Это как раз после победы 3-0 в первом матче кубка, а в ответном они проиграли 11-1) не кажется странным?
Вот вечно Реаловские отрицают свою историю)))
Для информации. После войны, все клубы постарались избавиться от ярых фашистов. Даже Мюнхенская Бавария) а Реал нет))) вот ваша история)))
Вот вечно Реаловские отрицают свою историю)))
Для информации. После войны, все клубы постарались избавиться от ярых фашистов. Даже Мюнхенская Бавария) а Реал нет))) вот ваша история)))
Достаточно вспомнить матчи кубка генералиссимуса в 1943 году, когда Барселона выиграла на своём поле первый матч со счётом 3-0. Ответный поединок был окрашен в цвета ненависти к каталонцам. Задолго до него в прессе стала накаляться атмосфера в которой Барселону называли сепаратистами, и призывали к победе любой ценой. Перед матчем в раздевалку гостевой команды ворвался руководитель госбезопасности Испании и под дулом пистолета напомнил каталонцам о том, что «они играют только благодаря щедрости нынешнего режима, который простил их за отсутствие патриотизма». Судья предупредил каталонцев что за любой фол он тут же будет удалять. При этом Реал творил что хотел. После первого тайма, который закончился в пользу «Реала» со счетом 8:0, в раздевалку гостей ворвалась мадридская полиция и под дулом автоматов пригрозила семьям каталонских футболистов, в случае если «Реал» не выйдет в финал кубка. Футболисты Барселоны во время матча даже и думать не могли о том, чтобы жёстко сыграть против соперника, да и просто отобрать мяч. А вратарь команды под градом монет и всякой всячины старался держаться от ворот подальше. Перед скамейкой Барселоны весь матч прыгал с пистолетом какой-то генерал, угрожавший расстрелом за проявление сепаратизма. Реал выиграл тот матч со счётом 11-1.
Достаточно вспомнить матчи кубка генералиссимуса в 1943 году, когда Барселона выиграла на своём поле первый матч со счётом 3-0. Ответный поединок был окрашен в цвета ненависти к каталонцам. Задолго до него в прессе стала накаляться атмосфера в которой Барселону называли сепаратистами, и призывали к победе любой ценой. Перед матчем в раздевалку гостевой команды ворвался руководитель госбезопасности Испании и под дулом пистолета напомнил каталонцам о том, что «они играют только благодаря щедрости нынешнего режима, который простил их за отсутствие патриотизма». Судья предупредил каталонцев что за любой фол он тут же будет удалять. При этом Реал творил что хотел. После первого тайма, который закончился в пользу «Реала» со счетом 8:0, в раздевалку гостей ворвалась мадридская полиция и под дулом автоматов пригрозила семьям каталонских футболистов, в случае если «Реал» не выйдет в финал кубка. Футболисты Барселоны во время матча даже и думать не могли о том, чтобы жёстко сыграть против соперника, да и просто отобрать мяч. А вратарь команды под градом монет и всякой всячины старался держаться от ворот подальше. Перед скамейкой Барселоны весь матч прыгал с пистолетом какой-то генерал, угрожавший расстрелом за проявление сепаратизма. Реал выиграл тот матч со счётом 11-1.
Найди в интернете статью " Блог Антихейтер. Так кому же помогал генералиссимус Франко."
Там все почитаешь. Особенно если тебе интересна история.
Почитай, обсудим)
Найди в интернете статью " Блог Антихейтер. Так кому же помогал генералиссимус Франко."
Там все почитаешь. Особенно если тебе интересна история.
Почитай, обсудим)
Подсказка, из Реала никто)
Подсказка, из Реала никто)
По таблице Примеры - 2-я команда...(после Реала)
По рейтингу УЕФА - 3-я...(после Реала и Атлетико)
По таблице Примеры - 2-я команда...(после Реала)
По рейтингу УЕФА - 3-я...(после Реала и Атлетико)