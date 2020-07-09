Суарес: «Счастлив играть за лучшую команду в мире»

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09 июля 2020, 08:28

Нападающий «Барселоны» прокомментировал своё достижение.

Уругвайский форвард принёс каталонскому клубу победу в матче 35-го тура испанской Ла Лиги, забив мяч в ворота «Эспаньола». Этот гол стал для Суареса 195-м в сине-гранатовой футболке, подняв его на третье место в истории лучших бомбардиров клуба.