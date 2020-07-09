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Суарес: «Счастлив играть за лучшую команду в мире»

09 июля 2020, 08:28
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал своё достижение.

Уругвайский форвард принёс каталонскому клубу победу в матче 35-го тура испанской Ла Лиги, забив мяч в ворота «Эспаньола». Этот гол стал для Суареса 195-м в сине-гранатовой футболке, подняв его на третье место в истории лучших бомбардиров клуба.

Я просто счастлив иметь возможность играть за лучшую команду в мире.

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Все комментарии
explay-
explay- ответ Нохчи_07 (раскрыть)
14 июля в 06:20
Он не говорил о худшем клубе, так что он так не думает.
Зидан 1972
Зидан 1972
10 июля в 23:13
Скажи честно, пенальти был?
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
10 июля в 18:32
Я не спорю, даже верю в ошибки судей. Но ПСЖ не отказывался выходить на ответный матч.
Я не из вредности, но история Реала не везде гладкая и честная. Особенно в смутное послевоенное время.
Представь, гражданская война, а команда "сепаратистов"( так звали Барсу), обыгрывает Мадрид и берет титулы. Вот франко и поставил в Барсу своего президента, из-за которого Барса просела сильно по титулам. Потому что умных людей которые приводили хороших игроков убрали из клуба.
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
10 июля в 18:28
Почитай еще про трансфер Ди Стефано. Как так получилось, что Барса оплатила трансфер, а игрок оказался в Реале?) Какое отношение к этому имел Франко.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
10 июля в 18:27
Тогда и странным кажется что Барса выиграла у ПСЖ 6-1!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
10 июля в 18:24
Найдите мне опровержение моей статье. Внятное. С фактами. Пока я такого не видел. Историки топящие за Реал, съезжают на иронию. Внятно опровергнуть не могут.
Есть интервью из газет того времени. Игроки не хотели выходить на ответный матч с Реалом. Это как раз после победы 3-0 в первом матче кубка, а в ответном они проиграли 11-1) не кажется странным?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
10 июля в 18:15
А 60 года?Не кажется странным что Реал в Европе все выигрывает ,Барса только внутри страны!Не кажется что внутри страны Барсе много позволено,в первую очередь из за независимости,что бы успокоились.Со стороны посмотрите на все это!Судьи много позволяют Месси,а Роналду постоянно душили!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
10 июля в 17:52
Я тебе вчера говорил как это найти)
Вот вечно Реаловские отрицают свою историю)))
Для информации. После войны, все клубы постарались избавиться от ярых фашистов. Даже Мюнхенская Бавария) а Реал нет))) вот ваша история)))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
10 июля в 17:38
как это сказка называется?
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
10 июля в 13:30
Давай я тебе частичку истории дам почитать) про лучший клуб мира)))

Достаточно вспомнить матчи кубка генералиссимуса в 1943 году, когда Барселона выиграла на своём поле первый матч со счётом 3-0. Ответный поединок был окрашен в цвета ненависти к каталонцам. Задолго до него в прессе стала накаляться атмосфера в которой Барселону называли сепаратистами, и призывали к победе любой ценой. Перед матчем в раздевалку гостевой команды ворвался руководитель госбезопасности Испании и под дулом пистолета напомнил каталонцам о том, что «они играют только благодаря щедрости нынешнего режима, который простил их за отсутствие патриотизма». Судья предупредил каталонцев что за любой фол он тут же будет удалять. При этом Реал творил что хотел. После первого тайма, который закончился в пользу «Реала» со счетом 8:0, в раздевалку гостей ворвалась мадридская полиция и под дулом автоматов пригрозила семьям каталонских футболистов, в случае если «Реал» не выйдет в финал кубка. Футболисты Барселоны во время матча даже и думать не могли о том, чтобы жёстко сыграть против соперника, да и просто отобрать мяч. А вратарь команды под градом монет и всякой всячины старался держаться от ворот подальше. Перед скамейкой Барселоны весь матч прыгал с пистолетом какой-то генерал, угрожавший расстрелом за проявление сепаратизма. Реал выиграл тот матч со счётом 11-1.
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
09 июля в 23:02
Да простит меня админ.
Найди в интернете статью " Блог Антихейтер. Так кому же помогал генералиссимус Франко."

Там все почитаешь. Особенно если тебе интересна история.
Почитай, обсудим)
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 июля в 21:52
В инете кроме Барсафанов некоторых никто плохого не пишет,Симеоне сказал свое мнение, читал!А факты какие у вас?
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
09 июля в 19:12
😂😂😂будет желание , найди в интернете и почитай, а так я тебя не заставляю саморазвитием заниматься)
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 июля в 18:49
хватит ерундой заниматься,смешно!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
09 июля в 17:50
Почитай как Реал титулы зарабатывал, и какое участие корона принимала в завоевании титулов
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 июля в 13:34, ред.
Реал лучший клуб мира ,читай статистику!А Барсу Суарес по какой причине назвал лучшим?Король один,таких клубов как Барса как минимум 10!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
09 июля в 13:29
Да, поэтому с прошлого века Реал ставит палки😂
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
09 июля в 13:21
Кабинетный?Вор всегда первым кричит,держи вора!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
09 июля в 13:16
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
    09 июля в 13:10
    Рамос капитан и символ!Речь идет о футбольном клубе,где Барса лучше?
    12-й спартанец
    12-й спартанец
    09 июля в 11:04
    Раз счастлив, то хорошо.
    Legend 6
    Legend 6 ответ КЭТиК (раскрыть)
    09 июля в 10:37
    Из сегунды может вернуться Жирона в следующем сезоне.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
    09 июля в 10:34
    Да, ты забыл кто Испании принёс 3 золота на международном уровне. Кто олицетворяет ту непобедимую команду?
    Подсказка, из Реала никто)
    КЭТиК
    КЭТиК
    09 июля в 09:56
    Было в Барселоне две команды... Осталась одна.
    Нохчи_07
    Нохчи_07
    09 июля в 09:34
    Он думает что играет за РеалМадриД😂
    drug01
    drug01
    09 июля в 09:32
    С победой!
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    09 июля в 09:22
    Он что ,в Реала играет?Блин, кроме Пуйола мы еще кого нибуд увидим там нормального?
    explay-
    explay-
    09 июля в 08:55
    Несомненно, лучшая команда этого века.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    09 июля в 08:53
    Да, уж до Зенита всем ещё далеко, особенно когда Дзюба с Азмуном вместе.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 08:52, ред.
    При чём здесь Мир...если даже среди испанских команд :
    По таблице Примеры - 2-я команда...(после Реала)
    По рейтингу УЕФА - 3-я...(после Реала и Атлетико)
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