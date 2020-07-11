Агент Тонали: «Сандро родился уже великим футболистом»

Агент полузащитника «Брешии» Сандро Тонали в интервью Foglio Sportivo воспользовался случаем похвалить своего клиента.
Тонали — уникальный игрок, потому что он родился уже великим футболистом.
У него есть всё: он отличный парень, правильно думает, имеет чувство ответственности, что делает его гораздо более зрелым, чем предполагает возраст.
Эти вещи, безусловно, помогут ему стать чемпионом. С другой стороны, невозможно стать еще одним Модричем, если вы не так умны или не знаете, какое у вас есть преимущество над другими.
Ранее ходили слухи, что Тонали близок к переходу в «Интер».