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Агент Тонали: «Сандро родился уже великим футболистом»

11 июля 2020, 14:19

Агент полузащитника «Брешии» Сандро Тонали в интервью Foglio Sportivo воспользовался случаем похвалить своего клиента. 

Тонали — уникальный игрок, потому что он родился уже великим футболистом. 

У него есть всё: он отличный парень, правильно думает, имеет чувство ответственности, что делает его гораздо более зрелым, чем предполагает возраст. 

Эти вещи, безусловно, помогут ему стать чемпионом. С другой стороны, невозможно стать еще одним Модричем, если вы не так умны или не знаете, какое у вас есть преимущество над другими.

Ранее ходили слухи, что Тонали близок к переходу в «Интер»

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
11 июля в 15:16
Когда он вылазил из мамки в это время чеканил мячик.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 14:45
Да уж куда там.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 14:23
Футболистами не рождаются ими становятся
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