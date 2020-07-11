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Футболист АПЛ заявил, что готов сделать каминг-аут

11 июля 2020, 12:47

The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Есть кое-что, что отличает меня от других футболистов АПЛ. Я гей. Даже просто написать об этом в письме — уже большой шаг для меня. Только члены моей семьи и некоторые друзья знают о моей сексуальной ориентации. Я не готов поделиться этим с командой и тренером. Я надеюсь, что однажды смогу признаться. Иногда моя жизнь — это просто кошмар какой-то. Я чувствую себя загнанным, но боюсь, что ситуация станет еще хуже, если я раскрою правду о том, кто я. 

Я не думаю, что футбол готов к каминг-ауту. В этом виде спорта должны произойти радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что готов сделать этот шаг. Ассоциация профессиональных футболистов говорит, что готова помочь игроку сделать каминг-аут. Они могут помочь с консультациями и поддержкой, но суть не в этом. Если бы мне была нужна консультация, я бы в любой момент записался бы на сеанс. 

Реальность такова, что в футболе всё еще много предубеждений. Я множество раз слышал гомофобные крики и комментарии фанатов, которые не относились к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Но когда я возвращаюсь в самолет или автобус, это доходит и до меня.

Сейчас мой план выглядит так: завершить карьеру пораньше и признаться. Возможно, я сам украду у себя несколько лет карьеры, которые могли бы принести доход, но спокойствие — бесценно. Я не желаю жить так вечно.

Ранее сообщалось, что в субботу домашний стадион «Баварии» снаружи окрасится в радужные цвета, которые символизируют ЛГБТ-движение.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
11 июля в 23:58
Получатся трюллист.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 23:01
Зачем мне обижаться?)
Это интернет, не на что обижаться.
Ну и я иногда бывает, тоже троллю
karnager
karnager ответ Igo0rek (раскрыть)
11 июля в 19:59
чтобы мыло чаще в душе на пол роняли
eleven LC
eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
11 июля в 19:26
Я в Барселоне никогда не был,да и в Мадриде тоже
Кстати ,не плохой троллинг,от тебя это неожиданно
Ладно,не надо обижаться,вас (болельщиков Барселоны) обиды и разочарования ещё ждут впереди-после матчей Реал-Вильярреал
Бавария-Барселона
А межет быть и Барселона-Наполи
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 19:06
    eleven LC
    eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    11 июля в 18:54
    Город Барселона это столица ЛГБТ сообщества Европы,это известный факт!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
    11 июля в 18:38
    И это говорит человек, который болеет за Реал))
    А совсем недавно в Реале играл Роналду, которого именно в этом и обвиняют))
    dimagas2
    dimagas2 ответ Igo0rek (раскрыть)
    11 июля в 18:12
    Что бы попасть в модную струю и тд.Если еще негр так вапще джекпот)
    ZaZizu
    ZaZizu
    11 июля в 17:03, ред.
    джака,албанцы предадут тебя анафеме!
    заканчивай прямо сейчас, сэкономь свое время и наши нервы!
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
    11 июля в 16:12
    Стерлинг?
    dino-hsv
    dino-hsv
    11 июля в 15:20
    не торопись, соккер. дзюба ещё не в тоттенхэме
    barcamilan
    barcamilan
    11 июля в 14:52, ред.
    по моему это Трой Дини из Уотфорда
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 июля в 14:41
    Пора делать для "этих" отдельные клубы.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska vperiod (раскрыть)
    11 июля в 14:03
    В футбол играют настоящие мужчины,
    гей не играет в футбол?
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja
    11 июля в 14:00
    Нашли старое письмо Роналду когда он ещё играл в МЮ, тоже мне новость.
    Igo0rek
    Igo0rek
    11 июля в 13:59
    Какой смысл делать этот каминг-аут? Окей, ты гей, это сугубо твое дело. Но зачем об этом заявлять на весь мир? Чтобы что?!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ cska vperiod (раскрыть)
    11 июля в 13:58
    Давно уже нет.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 июля в 13:51
    Уверен, что это Джака.
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    11 июля в 13:42
    А кто размножаться будет? На х пи
    Ipollit
    Ipollit
    11 июля в 13:22
    Он случайно не черный?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 13:22
      abramjan
      abramjan ответ eleven LC (раскрыть)
      11 июля в 13:19
      Там у него будет жёсткая конкуренция)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      11 июля в 13:07
      Роналду позовет в юве
      eleven LC
      eleven LC
      11 июля в 13:04
      Скорее всего этот чувак в будущем будет играть в Барселоне!
      Извините не сдержался!
      Союзник противников
      Союзник противников
      11 июля в 12:57
      Каминг-аут,это по-русски что,обрезание,или кастрация???
      drug01
      drug01
      11 июля в 12:56
      Если надо значит делать
      Павел Амурский
      Павел Амурский
      11 июля в 12:55
      Наверное, друг Жиго.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      11 июля в 12:55
      Овощи все больше обращают на себя внимание.
      cska vperiod
      cska vperiod
      11 июля в 12:54
      Геям не место в футболе, в футбол играют мужики.
      dimagas2
      dimagas2
      11 июля в 12:53
      На альянс арене уже ждут)))
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