Футболист АПЛ заявил, что готов сделать каминг-аут

The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ , который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Есть кое-что, что отличает меня от других футболистов АПЛ . Я гей. Даже просто написать об этом в письме — уже большой шаг для меня. Только члены моей семьи и некоторые друзья знают о моей сексуальной ориентации. Я не готов поделиться этим с командой и тренером. Я надеюсь, что однажды смогу признаться. Иногда моя жизнь — это просто кошмар какой-то. Я чувствую себя загнанным, но боюсь, что ситуация станет еще хуже, если я раскрою правду о том, кто я.

Я не думаю, что футбол готов к каминг-ауту. В этом виде спорта должны произойти радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что готов сделать этот шаг. Ассоциация профессиональных футболистов говорит, что готова помочь игроку сделать каминг-аут. Они могут помочь с консультациями и поддержкой, но суть не в этом. Если бы мне была нужна консультация, я бы в любой момент записался бы на сеанс.

Реальность такова, что в футболе всё еще много предубеждений. Я множество раз слышал гомофобные крики и комментарии фанатов, которые не относились к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Но когда я возвращаюсь в самолет или автобус, это доходит и до меня.

Сейчас мой план выглядит так: завершить карьеру пораньше и признаться. Возможно, я сам украду у себя несколько лет карьеры, которые могли бы принести доход, но спокойствие — бесценно. Я не желаю жить так вечно.