Футболист АПЛ заявил, что готов сделать каминг-аут

The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Есть кое-что, что отличает меня от других футболистов АПЛ. Я гей. Даже просто написать об этом в письме — уже большой шаг для меня. Только члены моей семьи и некоторые друзья знают о моей сексуальной ориентации. Я не готов поделиться этим с командой и тренером. Я надеюсь, что однажды смогу признаться. Иногда моя жизнь — это просто кошмар какой-то. Я чувствую себя загнанным, но боюсь, что ситуация станет еще хуже, если я раскрою правду о том, кто я.
Я не думаю, что футбол готов к каминг-ауту. В этом виде спорта должны произойти радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что готов сделать этот шаг. Ассоциация профессиональных футболистов говорит, что готова помочь игроку сделать каминг-аут. Они могут помочь с консультациями и поддержкой, но суть не в этом. Если бы мне была нужна консультация, я бы в любой момент записался бы на сеанс.
Реальность такова, что в футболе всё еще много предубеждений. Я множество раз слышал гомофобные крики и комментарии фанатов, которые не относились к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Но когда я возвращаюсь в самолет или автобус, это доходит и до меня.
Сейчас мой план выглядит так: завершить карьеру пораньше и признаться. Возможно, я сам украду у себя несколько лет карьеры, которые могли бы принести доход, но спокойствие — бесценно. Я не желаю жить так вечно.
Ранее сообщалось, что в субботу домашний стадион «Баварии» снаружи окрасится в радужные цвета, которые символизируют ЛГБТ-движение.
Это интернет, не на что обижаться.
Ну и я иногда бывает, тоже троллю
Это интернет, не на что обижаться.
Ну и я иногда бывает, тоже троллю
Кстати ,не плохой троллинг,от тебя это неожиданно
Ладно,не надо обижаться,вас (болельщиков Барселоны) обиды и разочарования ещё ждут впереди-после матчей Реал-Вильярреал
Бавария-Барселона
А межет быть и Барселона-Наполи
Кстати ,не плохой троллинг,от тебя это неожиданно
Ладно,не надо обижаться,вас (болельщиков Барселоны) обиды и разочарования ещё ждут впереди-после матчей Реал-Вильярреал
Бавария-Барселона
А межет быть и Барселона-Наполи
Я например посещал бы совсем другие места, если бы удалось посетить этот город
Я например посещал бы совсем другие места, если бы удалось посетить этот город
А совсем недавно в Реале играл Роналду, которого именно в этом и обвиняют))
А совсем недавно в Реале играл Роналду, которого именно в этом и обвиняют))
заканчивай прямо сейчас, сэкономь свое время и наши нервы!
заканчивай прямо сейчас, сэкономь свое время и наши нервы!
гей не играет в футбол?
гей не играет в футбол?
Извините не сдержался!
Извините не сдержался!