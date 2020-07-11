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Брайда назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

11 июля 2020, 12:11

Бывший консультант Совета директоров «Барселоны» Аридо Брайда в эфире программы Punto Nuovo Sport Show назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

Я не гадалка, но я думаю, что «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити» — главные фавориты. 

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Все комментарии
abramjan
abramjan
11 июля в 19:51
    ЮHBА
    ЮHBА
    11 июля в 15:19
    Лол ювентус. Главного фаворита и не назвал.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 13:44
    Физрук-курильщик не факт, что Лион пройдет. А если пройдет, то получит полную авоську голов от Сити, ухаха
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21 ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
    11 июля в 13:16
      cska vperiod
      cska vperiod
      11 июля в 12:57
      Ещё не прочитав речуху даже не сомневался, что гномовый первым назовёт Барсу.
      Barcelona_Rostov
      Barcelona_Rostov
      11 июля в 12:55
      Забыл Баварию и Атлетико,а вот ювентус лишний здесь...
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер
      11 июля в 12:50
      Ювентус тут каким боком с физруком-курильщиком?
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      11 июля в 12:48
      Во время коронавируса и учитывая что битвы будут состоять из одной встречи, даже Аталанта с Лейпцигом имеют шансы выиграть.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      11 июля в 12:43
      А выиграет "Атлетико"...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      11 июля в 12:34
      Юве)))))) с его то пенальтями
      razdvatri
      razdvatri
      11 июля в 12:26, ред.
      Бывший консультант Совета директоров «Барселоны».

      еще бы он барсу не назвал, но бавария это конечная остановка для каталонцев
      dimagas2
      dimagas2
      11 июля в 12:19, ред.
      И близко они не фавориты.Ве 3 команды даже еще не в 1\4,да и не факт что будут.
      Ivberda
      Ivberda
      11 июля в 12:16
      Это итак всем понятно.
      Legend 6
      Legend 6
      11 июля в 12:12
      Хороший и справедливый прогноз
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