Брайда назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Бывший консультант Совета директоров «Барселоны» Аридо Брайда в эфире программы Punto Nuovo Sport Show назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.
Я не гадалка, но я думаю, что «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити» — главные фавориты.
Бывший консультант Совета директоров «Барселоны» Аридо Брайда в эфире программы Punto Nuovo Sport Show назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.
Я не гадалка, но я думаю, что «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити» — главные фавориты.
еще бы он барсу не назвал, но бавария это конечная остановка для каталонцев
еще бы он барсу не назвал, но бавария это конечная остановка для каталонцев