Брайда назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Бывший консультант Совета директоров «Барселоны» Аридо Брайда в эфире программы Punto Nuovo Sport Show назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

Я не гадалка, но я думаю, что «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити» — главные фавориты.