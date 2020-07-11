Чалханоглу: «Хочу сыграть в Лиге чемпионов с „Миланом“»

Полузащитник «Милана» поделился мнением об амбициях клуба и о своем будущем.

«Милан» велик и остается таковым, это невероятный клуб. Это всем известно. Я перебрался в Милан из «Байера» и очень хочу сыграть в Лиге чемпионов с «россонери». Вот где должен быть клуб.

Я думаю, что пришло время принять решение и сделать его хорошо, потому что следующий сезон является последним по моему нынешнему контракту. Теперь у меня впереди семь игр. Я хорошо начал после пандемии коронавируса и хочу продолжать в том же духе, а потом посмотрим, что будет в будущем.

Я должен принять решение вместе со своим агентом. Я люблю «Милан», и это фантастика для меня — носить десятый номер, потому что я знаю великих игроков, которые носили его до меня.