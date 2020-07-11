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Чалханоглу: «Хочу сыграть в Лиге чемпионов с „Миланом“»

11 июля 2020, 16:16

Полузащитник «Милана» Хакан Чолханоглу поделился мнением об амбициях клуба и о своем будущем.

«Милан» велик и остается таковым, это невероятный клуб. Это всем известно. Я перебрался в Милан из «Байера» и очень хочу сыграть в Лиге чемпионов с «россонери». Вот где должен быть клуб. 

Я думаю, что пришло время принять решение и сделать его хорошо, потому что следующий сезон является последним по моему нынешнему контракту. Теперь у меня впереди семь игр. Я хорошо начал после пандемии коронавируса и хочу продолжать в том же духе, а потом посмотрим, что будет в будущем.

Я должен принять решение вместе со своим агентом. Я люблю «Милан», и это фантастика для меня — носить десятый номер, потому что я знаю великих игроков, которые носили его до меня.

Ранее появлялась информация, что «Милан» готов продлить контракт с Хаканом. 

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Все комментарии
Silent Assassin
Silent Assassin
11 июля в 18:27
Мудрые слова.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 17:50
на лч вы не тянете))) ибра вас портит))
ДСА
ДСА
11 июля в 17:15
Лига Европы - самое то.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июля в 17:13
При наличии футбольного долголетия может когда-нибудь и сыграет.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 16:54
Этого можно долго хотеть.
shlomo
shlomo
11 июля в 16:17
Пусть осуществится мечта
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