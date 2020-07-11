Ибрагимович признался, что Галлиани звал его в «Монцу»

Нападающий «Милана» заявил, президент «Монцы» Адриано Галлиани звал его в свою команду.

Галлиани позвонил мне и сказал: «Ты говорил, что этот „Милан“ не тот, где ты был ранее. Тот самый старый „Милан“ находится на 11 км севернее».

Мне нравится Галлиани, он работает, как должен работать спортивный директор. Когда он впервые позвал меня в «Милан», он приехал ко мне домой в Швецию и сказал: «Я не уйду отсюда, пока ты не согласишься перейти в наш клуб». Моя жена просто смотрела на меня с недоумением. Я сказал ей, что надо соглашаться, а то он никогда не уйдет из нашего дома.