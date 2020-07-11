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Ибрагимович признался, что Галлиани звал его в «Монцу»

11 июля 2020, 15:09

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, президент «Монцы» Адриано Галлиани звал его в свою команду.

Галлиани позвонил мне и сказал: «Ты говорил, что этот „Милан“ не тот, где ты был ранее. Тот самый старый „Милан“ находится на 11 км севернее».

Мне нравится Галлиани, он работает, как должен работать спортивный директор. Когда он впервые позвал меня в «Милан», он приехал ко мне домой в Швецию и сказал: «Я не уйду отсюда, пока ты не согласишься перейти в наш клуб». Моя жена просто смотрела на меня с недоумением. Я сказал ей, что надо соглашаться, а то он никогда не уйдет из нашего дома.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 12:09
Смешная ситуация)
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 19:07
ты уже упустил шанс остаться в памяти великим))) теперь можешь хоть спартак идти хуже не станет))
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
11 июля в 18:16
Ибра сбитый летчик.
Ozabot
Ozabot
11 июля в 17:25
Тот самый Галлиани, который продал Златана в ПСЖ без его ведома.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 16:52
Не его уровень
ДСА
ДСА
11 июля в 16:13
Это даже не Тмутаракань, это глубже.
Akvarel
Akvarel
11 июля в 15:47
Нужно было соглашаться.
shlomo
shlomo
11 июля в 15:15
Если после каждого "небольшого конфликта" гибко и цивилизовано не устранять разногласия, то не видать временных заделов для долговременной успешной работы.... Или информационный блеф....
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