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Медведев: «„Ахмат“ рвался к победе»

11 июля 2020, 22:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса, которые получили травмы. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны.

Рад, что команда выстояла. Мы могли победить. Считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски.

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Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ For56tas (раскрыть)
12 июля в 09:08
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 03:06
    Ахмат гроза зенита!
    ermak6848
    ermak6848
    12 июля в 02:01
    очки всем нужны
    For56tas
    For56tas ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    12 июля в 00:16
    Редкостная глупость.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    11 июля в 23:39
    Назаров сочинил стих:


    Любить партнера незазорно. Не важно – жестко или с лаской.

    И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!

    Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…

    И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

    Он обещал – уж вы простите – содомский грех. Вот вертопрах!

    Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.

    «Зенит» уже не намекает – он с каждым годом все грубей.

    С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

    Вот так директор генеральный немножко должность поменял.

    Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.
    minai
    minai
    11 июля в 23:11
    Короче, сколько всё это стоит ?
    Заброда
    Заброда
    11 июля в 22:53
    Не похоже было, чтобы он рвался.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    11 июля в 22:48
    Зенит не дал прорваться
    Союзник противников
    Союзник противников
    11 июля в 22:44
    Рвался,но пешком.
    andre_can
    andre_can ответ Заброда (раскрыть)
    11 июля в 22:38
    А судья при делах???
    Заброда
    Заброда
    11 июля в 22:34
    Зенит не проиграл вторым составом и судье.
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 22:13
    всё очень плохо))
    beefs
    beefs
    11 июля в 22:10
    При чем здесь чемпионство?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 июля в 22:06
    Ног наломал много...
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