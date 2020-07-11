Медведев: «„Ахмат“ рвался к победе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса, которые получили травмы. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны.

Рад, что команда выстояла. Мы могли победить. Считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски.