Медведев: «„Ахмат“ рвался к победе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата».
Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса, которые получили травмы. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны.
Рад, что команда выстояла. Мы могли победить. Считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски.
Любить партнера незазорно. Не важно – жестко или с лаской.
И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!
Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…
И генеральный так упруго своих любимых поддержал.
Он обещал – уж вы простите – содомский грех. Вот вертопрах!
Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.
«Зенит» уже не намекает – он с каждым годом все грубей.
С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.
Вот так директор генеральный немножко должность поменял.
Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.
Любить партнера незазорно. Не важно – жестко или с лаской.
И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!
Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…
И генеральный так упруго своих любимых поддержал.
Он обещал – уж вы простите – содомский грех. Вот вертопрах!
Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.
«Зенит» уже не намекает – он с каждым годом все грубей.
С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.
Вот так директор генеральный немножко должность поменял.
Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.