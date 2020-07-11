Семак: «К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения»

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на трёхматчевую дисквалификацию рулевого «Спартака» Доменико Тедеско в РПЛ.
К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения. Мы с ним знакомы уже давно, я буду рад его встретить у нас на полуфинале Кубка России. Я не могу говорить о дисквалификации, это не моя зона ответственности.
Я считаю каждый добропорядочный гражданин и честный человек обязан высказаться о своей непричастности к этому произволу со стороны судейского корпуса....
Я считаю каждый добропорядочный гражданин и честный человек обязан высказаться о своей непричастности к этому произволу со стороны судейского корпуса....
Вопрос довольно глупый, Тедеско дисквалифицировали в чемпионате, где против Семака ему не играть.
Вопрос довольно глупый, Тедеско дисквалифицировали в чемпионате, где против Семака ему не играть.
Знаешь что это такое?
Знаешь что это такое?