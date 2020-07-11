Семак: «К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения»

Наставник «Зенита» отреагировал на трёхматчевую дисквалификацию рулевого «Спартака» в РПЛ .

К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения. Мы с ним знакомы уже давно, я буду рад его встретить у нас на полуфинале Кубка России. Я не могу говорить о дисквалификации, это не моя зона ответственности.