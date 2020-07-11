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Семак: «К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения»

11 июля 2020, 21:47
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Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на трёхматчевую дисквалификацию рулевого «Спартака» Доменико Тедеско в РПЛ.

К дисквалификации Тедеско я не имею никакого отношения. Мы с ним знакомы уже давно, я буду рад его встретить у нас на полуфинале Кубка России. Я не могу говорить о дисквалификации, это не моя зона ответственности.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
12 июля в 08:50
Семак, ты и к чемпионству не имеешь никакого отношения!))
stavr74
stavr74 ответ Akvarel (раскрыть)
12 июля в 08:42
Газпром с продажными судейками, уже давно сделали цирк из нашего чемпионата
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 01:01, ред.
Семак молодец....
Я считаю каждый добропорядочный гражданин и честный человек обязан высказаться о своей непричастности к этому произволу со стороны судейского корпуса....
Akvarel
Akvarel
12 июля в 00:20
Всё понятно, это Газпром нанял клоуна Тедеско, чтобы развеселить чемпионат.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Сп62 (раскрыть)
11 июля в 23:42
Вопрос на послематчевой пресс-конференции задали: "Как вы относитесь к квалификации Тедеско" На что Семак немного отшутился, что никакого отношения к этому не имеет

Вопрос довольно глупый, Тедеско дисквалифицировали в чемпионате, где против Семака ему не играть.
Сп62
Сп62
11 июля в 23:22, ред.
Нигде даже и не пахло обвинением в адрес Семака. С какой стати эти оправдания, не понятно.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 23:14
    cska1948
    cska1948
    11 июля в 22:59
    Непонятно, зачем вообще Семак стал оправдываться?
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    11 июля в 22:46
    Опять наверное Газпром виноват за этого неадеквата Тедеско?
    oleg3k
    oleg3k
    11 июля в 22:41
    Это коне-бомж к чему сказал? Значит всё таки имеет отношение.Питерские они всегда лгут.
    Columb
    Columb
    11 июля в 22:40
    С Тедеско или без оного спартак все равно проигрывает.
    pomor 445
    pomor 445
    11 июля в 22:37
    Никакого отношения в принципе не может быть. Встречи со Спартаком в ЧР давно позади, а на КР дисква не распространяется. Кто-то в инете пустил злостный пасквиль на Семака.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 июля в 22:34
    Есть Тедеска на бровке , нет Тедески там, всем уже до лампочки , результат от этого не меняется!!!!!
    ошалевший
    ошалевший
    11 июля в 22:29
    я так понял это не ответ на вопрос,а если вопроса не было,то это называется на воре и шапка горит,если был вопрос тогда вопросов нет
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 22:07
    о кто тебя обвинял то)))))
    морозз
    морозз
    11 июля в 22:06
    Бомжи начали оправдываться, чуют что пахнет ситуация нехорошо...не по русски дух!
    BDA81
    BDA81 ответ cska vperiod (раскрыть)
    11 июля в 22:06
    по моему расспростронятеся на все турниры под эгидой РФС
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 июля в 21:54
    Насколько я понимаю фриц получил дискву на матчи в турнире а в кубковой игре он будет подпрыгивать на бровке.
    beefs
    beefs
    11 июля в 21:49
    а действительно причем здесь Семак...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    11 июля в 21:49
    Кому ты это говоришь? Это же Спартачи! Им плевать на объективную реальность, они будут всеми способами оправдывать херовую игру их команды и неадекватность их тренера.
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