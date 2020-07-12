Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

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12 июля 2020, 15:32

Нападающий дортмундской «Боруссии» угодил в скандал, сообщает Daily Star.

Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии. Холанд проводит отпуск на родине после завершения чемпионата Германии.

На опубликованных в Сети фото видно, как Холанда выталкивают на улицу из заведения. Отмечается, что футболист был недоволен и кричал на сотрудников клуба.