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Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

12 июля 2020, 15:32

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд угодил в скандал, сообщает Daily Star.

Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии. Холанд проводит отпуск на родине после завершения чемпионата Германии.

На опубликованных в Сети фото видно, как Холанда выталкивают на улицу из заведения. Отмечается, что футболист был недоволен и кричал на сотрудников клуба.

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Все комментарии
kozanostra007bond
kozanostra007bond
14 июля в 01:08
Человек в отпуске. Сезон отыграл, голы забивал, режим соблюдал. В отпуске решил сходить в клуб. Ему всего 19, а не 39. Как и все молодые парни отдыхает. Закон не нарушал. Что к нему пристали? Это не после поражения на ЧЕ шампусик в Монако хлестать.
dzvinka
dzvinka
12 июля в 20:05
не зря у парня агент Райола))) ждем звезду в ПСЖ либо Реале уже совсем скоро))
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 19:18
Хороший пример для молодых
dimagas2
dimagas2
12 июля в 18:47
Juve14
Juve14 ответ Groove000 (раскрыть)
12 июля в 17:48
Аршавина в Ингланд тоже выставили и не пустили в ночной клуб когда он пьяный как стелька ходил)
dimagas2
dimagas2
12 июля в 17:19
Может там с 21 года наливают?)))
112910415
112910415
12 июля в 16:51
маленький ещё, видимо
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 16:43
Надо бы этот клуб закрыть.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 16:27
В Европе это просто невозможно,наверное это замаскированный игрок РПЛ в баре на Неглинке.Постановка студии "Мосфильм".
serh62
serh62
12 июля в 16:25
нужно было Кокорину позвонить, он бы посоветовал ему почитать 12 стульев))
Не верю 90-м
Не верю 90-м
12 июля в 16:19
По делу всё.
Groove000
Groove000 ответ Шишанутый (раскрыть)
12 июля в 16:13
Аршавин так-то это говорил лично депутату, который был бухой и задавал неудобные вопросы. А видео попало в сеть, и все решили, что он говорил это всей стране
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Шишанутый (раскрыть)
12 июля в 16:08
думаешь бабу у него отнимут?
Шишанутый
Шишанутый
12 июля в 15:57
Все испортился молодой талант по стопам Аршавена пошол скоро также скажет болельщикам "Ваши ожидания это ваше проблемы". Надо Борусии быстрей сбагрить его пока в цене парень.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 15:55
Вот это порядок, так порядок! Это не Аршавин с Ко, которые по питерским кабакам в лаптях шныряли, строя по пути гаишников, проверяя качество лаптей и колес).
Так что звездняк ловят по разному. В Норвегии вот так. В культурной столице по культурному).
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 15:48
Скоро купит этот клуб и выгонят охранников))
Igo0rek
Igo0rek
12 июля в 15:44
Не на ту тропу вступил
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 15:41
вот так и вырастают мамаевы))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 15:34
Зазвездился паренек!!!
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