Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий дортмундской «Боруссии» угодил в скандал, сообщает Daily Star.

Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии. Холанд проводит отпуск на родине после завершения чемпионата Германии.

На опубликованных в Сети фото видно, как Холанда выталкивают на улицу из заведения. Отмечается, что футболист был недоволен и кричал на сотрудников клуба.

Borussia Dortmund star Erling Haaland appears to be 'thrown out of nightclub' in Norwayhttps://t.co/IS99I28h1o pic.twitter.com/wMcLBYAJ0e