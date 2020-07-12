Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд угодил в скандал, сообщает Daily Star.
Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии. Холанд проводит отпуск на родине после завершения чемпионата Германии.
На опубликованных в Сети фото видно, как Холанда выталкивают на улицу из заведения. Отмечается, что футболист был недоволен и кричал на сотрудников клуба.
Borussia Dortmund star Erling Haaland appears to be 'thrown out of nightclub' in Norwayhttps://t.co/IS99I28h1o pic.twitter.com/wMcLBYAJ0e— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) July 12, 2020
Так что звездняк ловят по разному. В Норвегии вот так. В культурной столице по культурному).
Так что звездняк ловят по разному. В Норвегии вот так. В культурной столице по культурному).