Арбитра недавнего матча «Спартака» подозревают в ставках на тотализаторе

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12 июля 2020, 10:45

Российский арбитр, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе, утверждает телеграм-канал «Дай ударитЪ».

По информации источника, сегодня ожидается разбирательство в международной федерации, скоро состоится официальное объявление. Стоит отметить, что комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале предположил, что речь может идти о Сергее Лапочкине, работавшем на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

В вине Лапочкина также уверен бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук.

«Эх, Лапочкин, Лапочкин. Всему своё время. Скоро узнаете», — написал Орещук в твиттере.