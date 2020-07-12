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Арбитра недавнего матча «Спартака» подозревают в ставках на тотализаторе

12 июля 2020, 10:45

Российский арбитр, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе, утверждает телеграм-канал «Дай ударитЪ».

По информации источника, сегодня ожидается разбирательство в международной федерации, скоро состоится официальное объявление. Стоит отметить, что комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале предположил, что речь может идти о Сергее Лапочкине, работавшем на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

В вине Лапочкина также уверен бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук.

«Эх, Лапочкин, Лапочкин. Всему своё время. Скоро узнаете», — написал Орещук в твиттере.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 21:49, ред.
Причастные и деепричастные обороты выделяются запятыми. Засим: " Человек, пишущий "проплаченным", пытается... ", и т.д. Вы понимаете, о чём я?
Wolf77785
Wolf77785
12 июля в 19:57
https://sun9-31.userapi.com/c857024/v857024404/16c10e/P3sIvXZR_2A.jpg
Gahi
Gahi
12 июля в 19:17
Ну а что Вы господа хотели, он же ЛАПОЧКИН, то есть на ЛАПО.Что-то.КИНь. ну настоящий медведь логотип РПЛ.
Геннадьич
Геннадьич
12 июля в 19:15
Питерский судейка.Чему тут особо удивляться.Удивляюсь только тому,что кое кто называет тут сережу лапочкина "спартаковским" судьей.Этот судья убил Спартак недавно в матче с Локо.Самим аффторам то не смешно называть его "спартаковским"?Или это для того,чтобы от газпромовского судейского корпуса все грязевые потоки отвести?
димон 37
димон 37
12 июля в 17:57
Громче все орут радужные и бульбаши
oleg3k
oleg3k
12 июля в 17:22
    spartach n1
    spartach n1
    12 июля в 17:12
    Бутсы
    Бутсы
    12 июля в 17:12
      Ноющий модераторам
      Ноющий модераторам
      12 июля в 17:06
      Разогнать надо весь судейский корпус Федуна.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      12 июля в 17:03
      А потом, что это вдруг Спартак выигрывает у заведомо сильных? Вот где собака зарыта.))))))
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      12 июля в 16:59
      Походу пришел конец спартаковскому судейке.
      spartach n1
      spartach n1
      12 июля в 16:56
      Азмуны решили пожертвовать лапочкиным ,и вроде как работа проводится,и починен не липовый !
      berda2003
      berda2003
      12 июля в 16:45
      выбрали ритуальную жертву? так ч/з подставных они все играют... как говорил римский император - деньги не пахнут...
      Союзник противников
      Союзник противников
      12 июля в 16:25
      Еврощуки,Рафик ни в чём не виноват! Следующим шагом будет введение экономического эмбарго Российской Федерации.
      Кошк 47
      Кошк 47
      12 июля в 16:19
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов
        12 июля в 15:56
          Pashok00786
          Pashok00786
          12 июля в 15:51
          Подарил левую пенальку лококо будешь отвечать 32а...
          lobsterdam
          lobsterdam
          12 июля в 15:47
          только одного и только подозревают...? а остальные...?
          порт
          порт
          12 июля в 15:22
          Федун и К утку запустили.
          oleg3k
          oleg3k
          12 июля в 15:18
          Обратно питерские обделались на всю страну.
          kts
          kts
          12 июля в 15:11
          Навряд ли что докажут. Карманные десять раз перестрахуются. У них всё схвачено.
          112910415
          112910415
          12 июля в 15:09
          руки прочь от честного судьи ! )
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          12 июля в 15:08
          спартак уже готовит почву для судейского беспредела в полуфинале кубка.
          Лапочкин им столько побед принёс лично, стоило лишь раз беспристрастно отсудить спартак - все, начались обвинения в игре на ставках.
          NEADEKVAT
          NEADEKVAT ответ Z. Kramer (раскрыть)
          12 июля в 14:47
          Понятно, но скорей всего требуется мутить целую мошенническую схему)
          Yurza
          Yurza
          12 июля в 14:25
          Поставил на спартак и проиграл.
          112910415
          112910415
          12 июля в 14:22
          одного сдадут ... остальные порядочные и честные
          Z. Kramer
          Z. Kramer ответ NEADEKVAT (раскрыть)
          12 июля в 14:20
          Это просто грубый пример.
          NEADEKVAT
          NEADEKVAT ответ Z. Kramer (раскрыть)
          12 июля в 14:11
          Технически сложно. Одобряют ли в принципе большие ставки на большие кэфы...
          Z. Kramer
          Z. Kramer
          12 июля в 14:02
          Как-будто игроки не играют на тотализаторе. Пошёл поставил на пенальти в свои ворота и спокойно играешь рукой в штрафной, потом забираешь выигрыш.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          12 июля в 13:47, ред.
          Кубки канделашки купили а в РПЛ скора будут в зоне вылета)) ну разве не справедливо)) кто-то говорил классно играет Спартак))хЛовчев, Широков) там дальше читайте,,, кто вчера противоречил своим словам. За чтобы он не взялся его за одно место и на п
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