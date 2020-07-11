«VARчестер Юнайтед». Скандальный рекорд в АПЛ

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сегодня, 15:00

Футбольные власти признали проблему, а соперники придумали МЮ новое прозвище. Жар и пламя – на «Соккер.ру».

Англичан не пускают на трибуны. «Ливерпуль», который не входит в число всеобщих любимцев в АПЛ – у него много врагов, впервые за тридцать лет выиграл чемпионство, причем так, что не придерешься.

Британцы сатанеют от невозможности получить разрядку на футболе и вместе с международными поклонниками АПЛ нашли самую горячую тему футбольного лета – судейство и пенальти в матчах «Манчестер Юнайтед».

Команда у Сульшера юная, интересная, «дети», как назвал их сам тренер, собрались талантливые. Бруну Фернандеш – находка и дважды подряд игрок месяца в АПЛ , то есть футбольные причины для серии из 10 матчей лиги без поражений есть. Но также есть рекорд по пенальти.

Сезон не закончился, а МЮ уже получил 13 пенальти в свою пользу (9 забили), а это повторение рекорда «Лестера» и «Кристал Пэлас». И вопросы не только по последнему моменту, когда футбольные власти признали ошибку арбитров.

Разберем каждый из тринадцати эпизодов и влияние их на итоговый счет матчей и позицию МЮ в таблице АПЛ . И начнем с первого тура.

11 августа 2019-го. МЮ – «Челси» — 4:0

Первый гол чемпионата МЮ забил с пенальти. Рэшфорд точно искал падение и не волновался о мяче, но и Зума сыграл неаккуратно. Настрой «Челси» сбили на 18-й минуте, «дьяволы» перевернули игру и победили 4:0.

19 августа 2019-го. «Вулверхэмптон» — МЮ – 1:1

При счете 1:1 Погба явно симулировал нарушение правил – странно, что рефери после повтора не показал ему желтую карточку. Вместо этого указал на «точку», но справедливость восстановил Патрисиу – взял удар Поля.

24 августа 2019-го. МЮ – «Кристал Пэлас» — 1:2

Пенальти мог спасти «Юнайтед» от поражения, но Рэшфорд не реализовал приговор. МакТоминэй бежал в штрафной и ему подбили ногу – чистый одиннадцатиметровый.

14 сентября 2019-го. МЮ – «Лестер» — 1:0

Аткинсон – опытный судья, но Рэшфорд его обманул. Был за спиной защитника, но картинно упал. Странно, что повторы не помогли разобраться. Маркус не владел мячом, а оборонец его даже не видел. 11-метровый стал победным.

27 октября 2019-го. «Норвич» — МЮ – 1:3

Сразу два пенальти, два автора ударов – Рэшфорд и Марсьяль, и оба раза Крула не переиграли. На результате моменты не сказались, но первый пенальти такой, что фанаты МЮ признали – Джеймса не сбивали, а второй по делу – игра рукой.

4 декабря 2019-го. МЮ – «Тоттенхэм» — 2:1

Моуриньо проиграл бывшему, ведь защитник сыграл против Рэшфорда неаккуратно – эпизод того не требовал, но там минимальное касание носка бутсы, а Маркус сделал шаг и лишь после этого упал. Футболисты МЮ активно рисуют пенальти – факт, но в этом случае формальный повод был.

7 декабря 2019-го. МС – МЮ – 1:2

С пенальти началось поражение Гвардиолы, но арбитры VAR сработали четко. Дерзкий Бернарду Силва, который не стал аплодировать «Ливерпулю» в чемпионском коридоре, сыграл нагло в штрафной площади – врезался в Рэшфорда, это чистый фол. Сам же Маркус и забил.

11 января 2020-го. МЮ – «Норвич» — 4:0

Бедный Крул, натерпелся пенальти от МЮ . И в этом конкретном случае рефери допустили грубую ошибку. При счете 1:0 на 52-й минуте Уильямс симулировал нарушение правил в борьбе с голкипером, а Рэшфорд реализовал пенальти. «Норвич» сломался и через две минуты пропустил третий мяч.

23 февраля 2020-го. МЮ – «Уотфорд» — 3:0

Целый тайм ломали соперника, а открыли счет после пенальти – Бруну Фернандеш не бежал за мячом, а симулировал, хотя вратарь его не сбивал. Куда судьи смотрят? Левый пенальти открыл путь к победе.

19 июня 2020-го. «Тоттенхэм» — МЮ – 1:1

«Дьяволы» проигрывали до 81-й минуты, а потом Погба обыграл Дайера и упал, как только ощутил руку защитника. Проблема многих однотипных эпизодов – футболисты МЮ падают не от действий оппонентов, а после малейших касаний. К слову, в этой игре еще и Бруну пытался заработать пенальти, но судьи ему не поверили – и правильно, была симуляция.

4 июля 2020-го. МЮ – «Борнмут» — 5:2

При счете 1:1 бородатый Майк Дин и его помощники VAR показали, что не читали правила. Мяч попал в руку после отскока от земли, защитник держал конечность в естественном положении. По правилам 2020 года – не пенальти. Судья ошибся, МЮ вышел вперед, избежав на старте второго тайма нервотрепки с ничьей 2:2 или даже с 1:2 в пользу гостей.

9 июля 2020-го. «Астон Вилла» — МЮ — 0:3

Бруну Фернандеш крутил марсельскую рулетку Зидана перед штрафной площадью и наступил на ногу защитнику. У арбитров были повторы, но зрение их подвело – МЮ получил пенальти, которое позже футбольные власти признали ошибочным. Конечно, «Астон Вилла» не проиграла 0:1, но сломать соперника можно и первым голом, и он в этом случае с левого пенальти.

Ошибки рефери тащат МЮ в Лигу чемпионов?

Понятно, почему в Англии скандал по поводу VAR и МЮ – кроме 13 пенальти, было много других эпизодов. Без повтора у «Арсенала» могли украсть ничейный гол Обамеянга против МЮ – судья зафиксировал офсайд, которого не было, но VAR подстраховал. Также манкунианцы избежали поражения от «Ливерпуля» после гола Мане рукой.

А вот в январе отмена мяча Фирмино не помогла набрать очки против «красных» — уступили 0:2. Также повторы по делу помогли МЮ против «Челси». Перед голом Зума был толчок соперника со стороны Аспиликуэты, а позже система VAR поймала офсайд у Жиру перед голом – тоже по делу. Также судьи отменили мяч Дини из «Уотфорда» из-за попадания мяча в руку его напарнику.

И против «Эвертона» Де Хеа не пропустил второй раз, поскольку у Сигурдссона был офсайд. Как видите, эпизодов много, но важно суммировать самые скандальные – пенальти. Из тринадцати штук сразу 7 – ошибки арбитров, 3 – точно правильные решения, еще 3 – пограничные, где скорее пенальти, чем нет. Но семи ошибок много для одной команды за сезон.

Если смотреть на все пенальти, то очевидно, что английским судьям нужен офтальмолог – например, официальные футбольные власти признали сразу три левых 11-метровых в трех матчах четверга. А вот если оценивать влияние на результаты именно МЮ , то в парочке случаев получили задел, который развили – пенальти не приносили прямую победу, были частью разгрома.

Также четыре раза смазали, поэтому даже когда рефери ошибались – это не сказывалось на результате. И только в одном случае МЮ завоевал победу, где мог получить ничью. Обидно лишь, что речь о матче с «Лестером», ведь между командами один пункт в таблице. Коллектив Роджерса может уступить место в ЛЧ из-за сомнительного пенальти. Впрочем, если в понедельник «Манчестер Сити» не пустят в еврокубки после апелляции, то пятое место будет по цене четвертого.

И раз отрыв МЮ от «Вулверхэмптона» составляет шесть пунктов, то кивать строго на пенальти нельзя. Если спокойно разобраться, то получаем скорее дикую работу английских арбитров – им даже повторы не помогают, нежели попытку затащить МЮ в четверку. Зато у Сульшера команда талантливых симулянтов – после семи ошибочных пенальти за сезон это очевидно. И плохо, что норвежец поощряет обман возрастных арбитров, это его не красит.

Зато сам скандал с сюжетным разговором. Хотя сразу 7 из 13 пенальти – левые, реально на результате сказался один удар. В остальных случаях незаконные пенальти или не реализовали, или выигрывали с крупным счетом. Но МЮ точно невероятно везучий, арбитры верят многочисленным симуляциям и даже после того, как Бруну наступил на ногу защитнику – указали на точку, имея повтор.

Фанаты злятся на VAR – это как винить телевизор в качестве телешоу, но английским футбольным властям пора задуматься. Если только в матчах МЮ было семь грубых ошибок за сезон, сколько суммарно ляпов допустили арбитры, награжденные повторами, во всех играх? В результате в Лигу чемпионов может попасть команда, которая привыкла получать возможность забить после ошибок рефери. Это точно несправедливо и против правил футбола.

Если «Лестер» отправится на пятое место, проиграв пару пунктов – «Манчестер Юнайтед» суммарно заработает десятки миллионов евро от попадания в ЛЧ и из-за сомнительного решения арбитров. Фанаты АПЛ заметили общее количество пенальти, но тут важнее железное влияние на распределение мест. Если МЮ поднимется в зону ЛЧ , то претензии будут справедливыми – арбитры часто ставят сомнительные пенальти в ворота соперников команды Сульшера.