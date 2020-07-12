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Стипиди: «Никогда в жизни не занимался ставками»

12 июля 2020, 12:32

Бывший арбитр Павел Стипиди прокомментировал слухи о его задержании в Латвии по делу об игре на ставках на матчи.

Недавно стало известно, что арбитр Сергей Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе. Ходят слухи, что Стипиди был соучастником. 

Никогда в жизни не занимался ставками, тотализаторами. Сегодня с удивлением прочитал все новости. Мне племянник позвонил, рассказал. Того негодяя, который это опубликовал… Никогда в жизни не видел. Я никогда не был в Латвии за 63 года своей жизни. Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным — хорошим арбитром, который сейчас отлично работает, — чушь полная. Я в жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю.

Мне кажется, что это всё идёт от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Это полное негодяйство со стороны тех, кто это опубликовал. Это грязь. Я живу в Краснодаре, никуда не ездил, четыре месяца сидел дома безвылазно. С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Никому не хочу звонить, не буду обсуждать этот бред. Видимо, это нужно только тем негодяем, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжелый момент для нашего футбола.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:50
зря))много потерял))
cska1948
cska1948 ответ Aris (раскрыть)
12 июля в 15:55
Вас не интересует, кто "поймал" Лапочкина, при каких обстоятельствах! К этим, кто запустил эту инфу про Ларочкина у вас вопрос нет?
112910415
112910415
12 июля в 15:06
впервые, значит ?
Aris
Aris
12 июля в 13:43
К этим фигурантам возникло много вопросов. Посмотрим на их поведение. Слетаем на Кипр.....
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 13:13
От федуна можно ожидать чего угодно, федун и его спартак тормоз российского футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 13:06
Оболгали мужичка....или шлангом прикинулся???
shlomo
shlomo
12 июля в 13:04
Но .....недавно возникла необходимость....
minai
minai
12 июля в 12:59
Конечно нет. Кто ж признается ?
Columb
Columb
12 июля в 12:56
Взяток на жизнь хватало.
ОПС
ОПС
12 июля в 12:35
Так мы и поверили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 12:35
Надо попробовать, имхо.
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