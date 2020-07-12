Стипиди: «Никогда в жизни не занимался ставками»

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12 июля 2020, 12:32

Бывший арбитр Павел Стипиди прокомментировал слухи о его задержании в Латвии по делу об игре на ставках на матчи.

Недавно стало известно, что арбитр Сергей Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе. Ходят слухи, что Стипиди был соучастником.