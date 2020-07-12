РФС проведет проверку в отношении Лапочкина

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12 июля 2020, 12:25

Сообщается, что РФС проведет проверку в отношении возможной причастности арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.

Недавно стало известно, что Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе.