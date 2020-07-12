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РФС проведет проверку в отношении Лапочкина

12 июля 2020, 12:25

Сообщается, что РФС проведет проверку в отношении возможной причастности арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе. 

Недавно стало известно, что Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе.

Российские футбольные власти в курсе ситуации и ждут официальной позиции коллег из международных федераций. По результатам этой проверки РФС сделает заявление и начнет собственное разбирательство.

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cska1948
cska1948
12 июля в 15:27
"...Недавно стало известно, что Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе..."
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Кем пойман, если РФС об этом узнаёт из СМИ?! Кому-то очень нужно перевести стрелки за неудачную игру СпаМа на кого угодно, лишь от себя отвести удар.
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 14:48
очередное пустое вливание )))дабы отвлечь от действительно важных тем))
ДСА
ДСА
12 июля в 13:58
Лохом надо быть, что бы самому ставить.
Columb
Columb
12 июля в 13:58
Арбитр не может признаваться в любви к определенной команде, как Лапочкин к спартаку.
oFANATo
oFANATo
12 июля в 13:30
Сами питерские из РФС развели бардак в чемпионате, а теперь ещё будут вести расследование.)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
12 июля в 13:16
Позор такому чемпионату!
kotmyshka
kotmyshka
12 июля в 13:14
Подождем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 июля в 13:12, ред.
Не надо валить в кучу разнородные вопросы. В ФИФА И УЕФА существует жёсткий порядок разбирательства все вопросов, тк эти организации и РФС являются общественными. РФС не может рассматривать некоторые вопросы без санкции ФИФА, тк Лапочкин является арбитром ФИФА. Этот статус ему присвоила именно фифа, а не РФС
mihaluch
mihaluch
12 июля в 13:09
Подозрительно тут за Спартак а тут против.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 13:03
Ждем результаты проверки.
Brigar
Brigar
12 июля в 12:55
Нужно заодно и спартак проверить, тут без него не обошлось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 12:51
А что, без мнения забугорья решения не принимаются? Нужно сделать так, чтобы они интересовались нашим мнением, а мы привыкли жить чужими мозгами.
Вот потому к нам пришла толерантность к меньшинствам.
Скоро придут негры-тренеры, женщины главные судьи и прочие неподребства. Ни разу не расист и не гомофоб, но своим умом жить надо, а не плясать под чужую дудку.
Лапочкина показательно наказать, если будет доказано. Другим неповадно будет...
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 12:50
Красавчик, снял кэш.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 12:47
Может он с федуном поделился кто знает.
Aris
Aris
12 июля в 12:42
Слетайте на Кипр, встретьтесь с нужными людьми! Они расскажут много интересного, Покажут, если нужно номера счетов в местных банках...……..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 12:33
А нельзя, чтобы было наоборот?).
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 12:30
Бог есть на свете ! Правда ,ещё есть РФС , который выше Бога ! Отмажут ,к гадалке не ходи !
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