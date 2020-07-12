РФС проведет проверку в отношении Лапочкина

Сообщается, что РФС проведет проверку в отношении возможной причастности арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.
Недавно стало известно, что Лапочкин, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», был пойман на ставках в тотализаторе.
Российские футбольные власти в курсе ситуации и ждут официальной позиции коллег из международных федераций. По результатам этой проверки РФС сделает заявление и начнет собственное разбирательство.
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Кем пойман, если РФС об этом узнаёт из СМИ?! Кому-то очень нужно перевести стрелки за неудачную игру СпаМа на кого угодно, лишь от себя отвести удар.
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Кем пойман, если РФС об этом узнаёт из СМИ?! Кому-то очень нужно перевести стрелки за неудачную игру СпаМа на кого угодно, лишь от себя отвести удар.
Вот потому к нам пришла толерантность к меньшинствам.
Скоро придут негры-тренеры, женщины главные судьи и прочие неподребства. Ни разу не расист и не гомофоб, но своим умом жить надо, а не плясать под чужую дудку.
Лапочкина показательно наказать, если будет доказано. Другим неповадно будет...
Вот потому к нам пришла толерантность к меньшинствам.
Скоро придут негры-тренеры, женщины главные судьи и прочие неподребства. Ни разу не расист и не гомофоб, но своим умом жить надо, а не плясать под чужую дудку.
Лапочкина показательно наказать, если будет доказано. Другим неповадно будет...