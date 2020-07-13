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Моуриньо: «Мы довольны тем, что боремся за место в ЛЕ»

13 июля 2020, 09:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что очень рад продолжать борьбу за место в Лиге Европы на следующий сезон. Напомним, в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).

Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я, но у «Арсенала» было на 48 часов больше на подготовку, поэтому нам было тяжело. В последние минуты игры у нас не было больших проблем, все было под контролем, поэтому мы довольны итоговым результатом. Также мы довольны, потому что мы все еще в борьбе за место в ЛЕ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Остапчук 67 (раскрыть)
13 июля в 21:08
в молодости он был максималистом,а теперь реалистом,хотя наверное ЛЕ это громко, Интертото.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 июля в 21:07
спустя два года, Жозэ: Мы довольны тем,что боремся за выживание в АПЛ,потому что это самая трудная опция. Я верю,что мы возьмём трофей и займём 17 место.
Betman
Betman
13 июля в 12:06
Моуриньо в следующем сезоне: "Мы довольны тем, что боремся за выживание". лол.
azkan
azkan
13 июля в 11:18
Да, не привычно слышать от Мавра слова о борьбе за место в ЛЕ.
Но за, что то ТТХ в этом году борется. Вот он и отобразил цели.
Adonius
Adonius
13 июля в 11:14
Не большие запросы.
112910415
112910415
13 июля в 10:52
волнующие перспективы, волшебный сон
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 10:51
Раньше ЛЕ он демонстративно презирал.
DXTK
DXTK
13 июля в 10:36, ред.
очередной отскок, а рад моуриньо как ребенок.....))))) чем бы себя не утешивал, лишь бы не плакал.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 10:31
На большее пока рассчитывать не приходится.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
13 июля в 10:26
Ахахахахахахаха
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 10:25
На сегодня это уровень команды))
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
13 июля в 10:23
Довольствуйся чем есть!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 июля в 10:16
Некуй было Почеттино сливать
For56tas
For56tas
13 июля в 10:14
И там вам делать нечего.
sihafazatron
sihafazatron
13 июля в 10:13
Финалист прошлой лч радуется возможному выходу в ле, ох и физручиньо))
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 09:59
Лига Чемпионов уже недостижима.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BarSlona (раскрыть)
13 июля в 09:55
До прихода моура шпоры болтались на дне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
13 июля в 09:53
Доброе!
ПисАл вроде в этой теме : 00:43 «Милан» в гостях сыграл вничью с «Наполи»
Не знал такой тонкости, впредь буду знать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 09:44
Как мало нужно Мауру для счастья...
BarSlona
BarSlona
13 июля в 09:41
Вам за место в ЛЕ еще как до луны , до твоего прихода Шпоры боролись в финале ЛЧ, позорище
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 09:41
Доброе утро!
Комментарий в 4-28 оставлен в матче.

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Вова Туземец
Вова Туземец
13 июля в 09:41
Слабовато шпоры играли.
shlomo
shlomo
13 июля в 09:32
Посмотрим, что из этого получится....
beefs
beefs
13 июля в 09:29
успехов Вам, ребята...
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