Моуриньо: «Мы довольны тем, что боремся за место в ЛЕ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что очень рад продолжать борьбу за место в Лиге Европы на следующий сезон. Напомним, в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).
Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я, но у «Арсенала» было на 48 часов больше на подготовку, поэтому нам было тяжело. В последние минуты игры у нас не было больших проблем, все было под контролем, поэтому мы довольны итоговым результатом. Также мы довольны, потому что мы все еще в борьбе за место в ЛЕ.
Но за, что то ТТХ в этом году борется. Вот он и отобразил цели.
Но за, что то ТТХ в этом году борется. Вот он и отобразил цели.
ПисАл вроде в этой теме : 00:43 «Милан» в гостях сыграл вничью с «Наполи»
Не знал такой тонкости, впредь буду знать...
ПисАл вроде в этой теме : 00:43 «Милан» в гостях сыграл вничью с «Наполи»
Не знал такой тонкости, впредь буду знать...
Комментарий в 4-28 оставлен в матче.
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Комментарий в 4-28 оставлен в матче.
"Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 7 часов после его публикации; в любом матче до его начала"