Моуриньо: «Мы довольны тем, что боремся за место в ЛЕ»

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что очень рад продолжать борьбу за место в Лиге Европы на следующий сезон. Напомним, в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).

Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я, но у «Арсенала» было на 48 часов больше на подготовку, поэтому нам было тяжело. В последние минуты игры у нас не было больших проблем, все было под контролем, поэтому мы довольны итоговым результатом. Также мы довольны, потому что мы все еще в борьбе за место в ЛЕ .