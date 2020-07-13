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Роналду может получить штраф из-за своего сына

13 июля 2020, 23:38

Полиция Мадейры начала расследование в отношении сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду-младший самостоятельно катался на гидроцикле, после чего видео появилось в соцсетях.

Начальник морской полиции Мадейры заявил, что сейчас проводится расследование. Полиция намерена установить, кому именно принадлежал гидроцикл.

В португальском законодательстве есть статья, которая обязует нарушителя заплатить штраф в размере 3 000 евро за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии.

Ранее появилась информация о том, что Роналду не собирается покидать «Ювентус».

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cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:18
Для Рона копейки.
ДСА
ДСА
14 июля в 05:20
Это ему как укус комара, не более.
112910415
112910415
14 июля в 04:56
суета сует
Дрогба0707
Дрогба0707
14 июля в 01:07
А тепер приставте что было бы обычный ребенок из колхоза вот так катался на гитроцикле и его тоже отшрафовали бы за это 3000 евро и уних нету таких денег что тгда посадите его?😏
For56tas
For56tas
14 июля в 00:08
Очень важная новость.
25процентный клоун
25процентный клоун
14 июля в 00:04
Лучше бы юве за левые пены сняли
BESTJuventus21
BESTJuventus21
14 июля в 00:01
3 тысячи. )) думаю стоит провести серьезное расследование))
kotmyshka
kotmyshka
13 июля в 23:59
мажорик
mihaluch
mihaluch
13 июля в 23:53
3000евро мёртвому припарка.
95-shishani-95
95-shishani-95
13 июля в 23:51
Копейки для них
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 23:51
Для Роналду - это как газировочки в советское время попить.
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