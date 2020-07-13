Роналду может получить штраф из-за своего сына

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13 июля 2020, 23:38

Полиция Мадейры начала расследование в отношении сына форварда «Ювентуса» .

самостоятельно катался на гидроцикле, после чего видео появилось в соцсетях.

Начальник морской полиции Мадейры заявил, что сейчас проводится расследование. Полиция намерена установить, кому именно принадлежал гидроцикл.

В португальском законодательстве есть статья, которая обязует нарушителя заплатить штраф в размере 3 000 евро за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

Ранее появилась информация о том, что Роналду не собирается покидать «Ювентус».