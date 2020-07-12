В «Спартаке» пообещали разобраться с мошенничеством в отношении Тедеско

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12 июля 2020, 19:27

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пообещал разобраться с неприятной ситуацией, в которую угодил главный тренер команды .

Вчера стало известно, что мошенники обманом получили от немца 250 тысяч рублей.

«Будем разбираться. Естественно, это неприятная ситуация, будем действовать согласно законодательству Российской Федерации», — сказал Газизов.

Сам Тедеско переживает не лучший период — недавно его также дисквалифицировали на 3 матча за неподобающее поведение в общении с судьей.