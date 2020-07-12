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В «Спартаке» пообещали разобраться с мошенничеством в отношении Тедеско

12 июля 2020, 19:27

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пообещал разобраться с неприятной ситуацией, в которую угодил главный тренер команды Доменико Тедеско.

Вчера стало известно, что мошенники обманом получили от немца 250 тысяч рублей.

«Будем разбираться. Естественно, это неприятная ситуация, будем действовать согласно законодательству Российской Федерации», — сказал Газизов.

Сам Тедеско переживает не лучший период — недавно его также дисквалифицировали на 3 матча за неподобающее поведение в общении с судьей.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ VIC2 (раскрыть)
13 июля в 22:31
Он работать должен,а не карточки зарабатывать.
Кому его понты нужны?
Был бы гений-можно было понять.
А так...покрасоваться перед публикой...карточку схватить...игру пропустить...
Можешь Бескова представить с красной карточкой?
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:58
пора ему домой )))))
oFANATo
oFANATo
12 июля в 22:29
Хрюш опустили на 11-ое место, так ещё и Тедеско развели на бабки.))))
RIR68
RIR68
12 июля в 21:59
Как ранее сообщили СМИ, немецкий специалист перевел мошенникам 250 тысяч рублей. Отмечается, что расследование ведет УВД по городу Сочи.
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пытался купить судей. кинули!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 21:38
Домой
VIC2
VIC2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 июля в 21:36
А Газизову ли надо в этом разбираться?!
Вот если бы он был тренером "Гаспрома" то разобрались
бы быстро...во всём...
А так - одно лишь бла-бла-бла
VIC2
VIC2 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
12 июля в 21:24
Я ему сочувствую...
А ты Саныч, видать, в жуткой обиде
на него за 10 место...
Юрниекс
Юрниекс
12 июля в 21:20
Наверно позвонили..сказали мол судьи..хотите победить переводите деньги..Он,бедолага, и перевел..А победы как не было..так и нет..Ха- ха- ха..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
12 июля в 21:02
свои же и развели.....
идешь в баньку имени глушака не надо денюжки в стрингах держать..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 21:00
было и ниже..
Вова Туземец
Вова Туземец
12 июля в 20:47
Лучше разобрались бы как Цорн аферы проводил.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 20:41
Ничего не остаётся спартачам делать, с 11-го места только и расследования проводить.
For56tas
For56tas
12 июля в 20:33
Xоть будет чем заняться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 июля в 20:30
А по большому счету хорошо бы разобраться с 12 местом Спартака в таблице. Такого в 21 веке еще не было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 20:15, ред.
Газизову бы сначала разобраться с "шайкой мошенников" со свистками ,отобравших у "Спартака" несколько очков в последних матчах....а потом уж за Тодеско хлопотать...которого то тренеры соперника толкают...то телефонные аферисты "потрошат"....
Сп62
Сп62
12 июля в 20:07
Совсем не та цивилизация, на которую рассчитывал европеец. А вы говорите, медведи на дорогах.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
12 июля в 19:54
Шатается где угодно,только не на футболе.
Надо лечить гундосых.
250-ещё по-божески.
No pupsiks
No pupsiks
12 июля в 19:52
В спартаке много мошенничества.
Zimmer
Zimmer
12 июля в 19:43
Давайте, разбирайтесь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 19:36
Вот, вот разберитесь. Потом отдайте Дзюбе.
For56tas
For56tas
12 июля в 19:28
Нужно обязательно это сделать.
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