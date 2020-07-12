В «Спартаке» пообещали разобраться с мошенничеством в отношении Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пообещал разобраться с неприятной ситуацией, в которую угодил главный тренер команды Доменико Тедеско.
Вчера стало известно, что мошенники обманом получили от немца 250 тысяч рублей.
«Будем разбираться. Естественно, это неприятная ситуация, будем действовать согласно законодательству Российской Федерации», — сказал Газизов.
Сам Тедеско переживает не лучший период — недавно его также дисквалифицировали на 3 матча за неподобающее поведение в общении с судьей.
Кому его понты нужны?
Был бы гений-можно было понять.
А так...покрасоваться перед публикой...карточку схватить...игру пропустить...
Можешь Бескова представить с красной карточкой?
Кому его понты нужны?
Был бы гений-можно было понять.
А так...покрасоваться перед публикой...карточку схватить...игру пропустить...
Можешь Бескова представить с красной карточкой?
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пытался купить судей. кинули!!!
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пытался купить судей. кинули!!!
Вот если бы он был тренером "Гаспрома" то разобрались
бы быстро...во всём...
А так - одно лишь бла-бла-бла
Вот если бы он был тренером "Гаспрома" то разобрались
бы быстро...во всём...
А так - одно лишь бла-бла-бла
А ты Саныч, видать, в жуткой обиде
на него за 10 место...
А ты Саныч, видать, в жуткой обиде
на него за 10 место...
идешь в баньку имени глушака не надо денюжки в стрингах держать..
идешь в баньку имени глушака не надо денюжки в стрингах держать..
Надо лечить гундосых.
250-ещё по-божески.
Надо лечить гундосых.
250-ещё по-божески.