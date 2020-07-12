УЕФА в деле. Арбитра РПЛ подозревают в ставках на футбол

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вчера, 16:02

«Соккер.ру» чтит презумпцию невиновности, но будем рады, если в УЕФА присмотрятся к судьям.

Что вообще случилось, откуда дым?

Рефери делали ставки на футбол — УЕФА ведет дело о незаконных махинациях вместе с латвийской полицией. Подозревают, в том числе, бывшего российского арбитра. Также у УЕФА проверяют информацию, что подозреваемый был связан с действующими судьей РПЛ , ведь для фокусов с карточками и пенальти нужны исполнители.

Параллельно телеграм-канал «Дай ударитЪ» сообщил, что один из арбитров недавнего матча «Спартака» якобы делал ставки. При этом на информацию отреагировал бывший директор московского «Динамо» Роман Орещук и комментатор Андронов — намекнули на одного человека из Санкт-Петербурга.

Иск о клевете исключен, никто не обвиняет человека, а проверка – не вердикт суда. Вспомним, как недавно Уткин и Генич заявили, что в одном из клубов РПЛ руководство выдает на руки футболистам часть зарплаты, а остальные бюджетные деньги воруют. Иска о клевете почему-то не увидели, хотя название клуба прозвучало.

Но эта возня не совсем рядовая. Если есть хотя бы малейшая возможность, что целый арбитр ФИФА из России настолько альтернативно одаренный, что делал ставки на футбол или участвовал в схемах – приедут дяди из УЕФА . Если обманывали букмекеров в Латвии, то они помогут найти мошенников.

Какова реакция футбольной власти?

Пока никакой, выясняют детали. Но напомним, что презумпция невиновности – право человека, обвиненного в преступлении. В суде не нужно доказывать невиновность, а наоборот прокуроры должны объяснять, где обвиняемый нарушил закон, предоставив веские доводы.

Поэтому фамилию оставим за скобками, она тут пока не так важна. Но вот если названого публично арбитра оставят работать с системой VAR на одном из сегодняшних матчей – допустят ошибку. Обвинение серьезное, моральное состояние рефери уже изменилось, даже если он полностью невиновен.

Самим клубам надо просить о замене рефери. Если допустит ошибку из-за морального состояния, то один из клубов не вернет десятки миллионов евро, которые могут получить за место в Лиге чемпионов. Дело не в том, виновен или нет, нельзя человека в таком состоянии допускать до работы.

Арбитры реально ставят на футбол?

Конечно, ведь ставили все те, кого уже поймали. Итальянские рефери разных поколений играли на тотализаторе. Договорной характер матчей взрывал Серию А несколько раз, так что тут имеем дело с решениями судов. Есть апелляции по нюансам и раздаче трофеев, но что были грязные судьи – никто не спорит.

Еще немецкий рефери Роберт Хойцер принял участие в начале века во многих договорных матчах. «Хорватская мафия», которая фигурировала в деле, делала ставки в разных странах на большие суммы. Немец брал взятки за конкретные решения, а потом часть средств сам ставил на свои игры.

Понятно, что в итоге его поймали. Платини делал вид, что это «паршивая овца», хотя немцы говорили – не может целая мафия работать лишь с одним человеком. Роберт отсидел 2.5 года, пожизненно отстранен от арбитража. Но если у каждого президента УЕФА должен быть свой Хойцер, то Чеферин догадался, где нужно искать.

Возможна провокация гранда РПЛ ?

В латвийском деле УЕФА мелькает фамилия бывшего судьи, который живет в Краснодаре. Логично связать его с рефери из РПЛ . Одновременно названный действующий арбитр лиги – самый востребованный в сезоне. И именно тот, кто работал в свежей скандальной игре «Спартака».

Поскольку нам важно добраться до истины вместе с УЕФА , которые роют там, где увидели мошенничество полицейские из Латвии, то допускаем пока все логичные версии. Возможно, участник чемпионата услышал, что экс-арбитра из России обвинят в ставках на футбол, и поэтому среагировал?

Затем глава службы безопасности клуба поработал, запустил слух с конкретной фамилией. Вот только источник не имеет значения, если в УЕФА официально подтвердят информацию. Но еще допускаем и версию, что это месть конкретному судье, при котором известный клуб в целом выиграл 75 % матчей, но в этом сезоне – лишь 1 из 4.

Почему это прекрасный скандал?

Если судья РПЛ невиновен и это подтвердят люди из УЕФА – хорошо, поставим точку. Но если в системе есть гнилые яблоки, то сегодня знаковый день. Тогда некоторые судьи по всей Европе в спешке подчищают финансовые хвосты. А другие уже получили «письма счастья» от подельников.

Финансовый шантаж станет хитом лета 2020 года, если речь о популярной схеме. Нечего тут устраивать плач Ярославны о «чести мундира». Арбитров из разных стран ловили на подобном, это не нечто новое и уж точно не изобретение 2020 года. Просто очередной скандал о мошенничестве.

Если немецкие рефери – а там под подозрением был матч юношеской сборной Германии, опозорились связями с незаконными ставками на свои же матчи, то чего ждете от Восточной Европы, Азии или Южной Америки? Мелкий криминал чаще там, где меньше денег и законности.

Конечно, если докажут вину арбитра ФИФА , то это будет нокаут для российского арбитража – им никто и никогда больше не поверит без реальной реформы и сокращения ошибок до минимума. Но и это – прекрасная новость. Если судейский корпус не развивается, то есть причины, поэтому пригодится пинок от УЕФА .

РФС нужно проверить всех рефери?

Идеальный повод, но старые чиновники не любят проверки, ведь можно в результате расследования выйти на самих себя. Но если бы судьи работали так, что все их уважали и не сомневались в классе или непредвзятости, то такие новости вызвали бы только улыбку. Но не видно, чтобы кто-то улыбался.

Обманывать букмекерские конторы и подстраивать результаты или конкретные события матчей во всем мире незаконно. Это пожизненная дисквалификация от ФИФА . А вот тюремный срок точно маловероятен – никто не выдаст Латвии гражданина РФ . Но положительный эффект от скандала будет, если в РФС инициируют хотя бы легкие проверки.

И чем активнее люди из УЕФА возьмутся за арбитров разных стран, которых свяжут с мошенниками — тем лучше для футбола. Спортивные власти из Европы консервативные – можно не переживать, не накажут невиновного судью, ведь они и виновных редко отстраняли.