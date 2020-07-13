Белорусские футболистки просят проверить пол одного из игроков лиги

Белорусские футболистки обратились с просьбой к главе Федерации футбола страны.
Они готовят открытое письмо, в котором просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» — Салиматы Симпоре. Письмо подписано восемнадцатью футболистками.
Текст письма:
Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги (далее — чемпионат) за команду ФК «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.
Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).
Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы.
Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. Более того, нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА fair play, а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА.
Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы.
В случае неправомерного участия вышеуказанного спортсмена в проведенных матчах чемпионата просьба применить соответствующие дисциплинарные взыскания согласно статьям 96 и 97 Регламента АБФФ.
В пресс-службе клуба заявили, что они уже не в первый раз сталкиваются с подобной информацией и повторяют, что она является недостоверной.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» опубликовала следующее заявление:
Для участия в национальном чемпионате Республики Беларусь при заявке вышеназванной футболистки ФК «Динамо-БГУФК» (Минск) были представлены, в том числе, следующие документы:
- паспорт гражданки Буркина-Фасо;
- международный трансферный сертификат в системе FIFA TMS;
- медицинское разрешение к участию в соревнованиях.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» считает необходимым также отметить, что Салимата Симпоре провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.
Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что в каждой футбольной команде есть один гей или бисексуал.