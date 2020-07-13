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Белорусские футболистки просят проверить пол одного из игроков лиги

13 июля 2020, 18:14

Белорусские футболистки обратились с просьбой к главе Федерации футбола страны.

Они готовят открытое письмо, в котором просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» — Салиматы Симпоре. Письмо подписано восемнадцатью футболистками.

Текст письма:

Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги (далее — чемпионат) за команду ФК «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.

Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).

Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы.

Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. Более того, нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА fair play, а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА.

Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы.

В случае неправомерного участия вышеуказанного спортсмена в проведенных матчах чемпионата просьба применить соответствующие дисциплинарные взыскания согласно статьям 96 и 97 Регламента АБФФ.

В пресс-службе клуба заявили, что они уже не в первый раз сталкиваются с подобной информацией и повторяют, что она является недостоверной.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» опубликовала следующее заявление:

Для участия в национальном чемпионате Республики Беларусь при заявке вышеназванной футболистки ФК «Динамо-БГУФК» (Минск) были представлены, в том числе, следующие документы:

- паспорт гражданки Буркина-Фасо;

- международный трансферный сертификат в системе FIFA TMS;

- медицинское разрешение к участию в соревнованиях.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» считает необходимым также отметить, что Салимата Симпоре провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Белорусские футболистки просят проверить пол одного из игроков лиги

Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что в каждой футбольной команде есть один гей или бисексуал.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
14 июля в 02:49
большая половина спартака такие...
BESTJuventus21
BESTJuventus21
14 июля в 00:04
    311
    311
    13 июля в 21:25
    Пускай свой тридцатисантиметровый причиндал вытащит, требуется тактильный контакт 18 по два раза!)
    Слайш
    Слайш
    13 июля в 21:08
    Ты посмотри как Промес замаскировался то )) хитрец )
    An Jo
    An Jo
    13 июля в 21:01
    дык ещё лет пять назад тренер Гвинеи в цвет сказал, что она и её сестра мужики.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Wolf77785 (раскрыть)
    13 июля в 20:47
    Уважаемы, не надо все понимать буквально, это сарказм, а не информация к размышлению
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 20:47
    Запустить лысого с Браззерс с парой его помощников в раздевалку. Он быстро узнает, кто есть кто ;)
    112910415
    112910415
    13 июля в 20:13
    такие нынче времена
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 20:12
    Клевета всё это-на территории,контролируемой Бацькой,нет не только транссексуалов и прочей европейской трансгендерности(уважаемой в ЕС) ,но и даже коронавируса.Так,мрут потихоньку,от диареи и кашля.Есть Витька Ганчарэнка,это главное достижение спортивной Белоруссии.
    волгодон 2
    волгодон 2
    13 июля в 20:04
    бабы жаждали подвоха
    негр клал в трусы картоху
    и навёл переполоха
    Чист
    Чист
    13 июля в 19:56
    Дурью маются -она выступает за сборнуй играла в международных играх а там наверно во все дырки заглянули а тут гениий нашлись раскрыли преступления века играть надо -напугала всех своим видом и начали всякие кляузы строить
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 июля в 19:54
    Сейчас бы рост по фотку определять... 174 см же равно 196..
    Twisted
    Twisted
    13 июля в 19:54
    Что они несут?Есть и гораздо более похожие на мужчин африканки.Скандал назревает
    Давайте думать
    Давайте думать
    13 июля в 19:53
    Что не день, то новость ахаха
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 19:46
    Интересную тему затронули наши белорусские сестрички.
    RIR68
    RIR68
    13 июля в 19:43, ред.
    на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных)
    ----------------------------------------------------------------------
    а были ли эти контакты только визуальными или просто заметили эрекцию?)))
    juvenale
    juvenale
    13 июля в 19:29
    так в матче сами проверьте хахаха
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy ответ Van Vanovich (раскрыть)
    13 июля в 19:26
    И белоруски своих Пушкиных понарожают!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    13 июля в 19:17
    Надо "ее" в душевую с девчонками завести)). Надеюсь не импотент))
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    13 июля в 19:14
    Ну, если бакенбарды отрастить, это свет русской поэзии А.С. Пушкин!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 19:14
    Нарушение прав человека по половому признаку. Да ещёрасизЪм до кучи...
    Footbolista
    Footbolista
    13 июля в 19:10
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 19:09
    ждём развязки))))
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 19:08
    Ивулин, надевайте стринги и ждем репортаж из женской бани!)
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 19:08
    Если обнажённой никто не видел, будет прикольно, если между ног окажется елдак. И этот елдак охарактеризует всю работу Базанова и компании.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    13 июля в 18:59
    Видать мы, тупые примитивы из 20 века, уже нихрена не разбираемся в женщинах...
    Columb
    Columb
    13 июля в 18:57
    ANATOLY KANDAUROV
    Сегодня 18:23
    ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
    А может это Дзюба загримировался? По росту как раз он


    Это был Чалов, он на некрасивую девочку похож сильно.
    mihaluch
    mihaluch
    13 июля в 18:49
    Да хрен этих негров разберёт.
    Footbolista
    Footbolista ответ Аксинья (раскрыть)
    13 июля в 18:49
    Если медицина еще не вмешалась)...
    Аксинья
    Аксинья
    13 июля в 18:48
    Да чего там проверять - двинуть бутсой между ног и если взвоет то мужик, а если потащится от кайфа то всй в норме))
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